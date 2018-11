V Poľsku a Pobaltsku sa začalo vojenské cvičenie NATO Anakonda 2018

Toto vojenské cvičenie sa koná s dvojročnou periodicitou od roku 2006. V tomto roku sa sústredí na spoluprácu jednotlivých vojenských útvarov.

Varšava 7. novembra (TASR) - Za účasti celkove 17.500 vojakov z desiatich členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa v stredu začalo vojenské cvičenie pod krycím názvom Anakonda 2018, ktorého dejiskom sú cvičné priestory v Poľsku a troch pobaltských republikách - Estónsku, Litve a Lotyšsku. Manévre potrvajú do 16. novembra.



Ako vyplýva z informácií, ktoré zverejnila v stredu verejnoprávna Poľská televízia (TVP) s odvolaním sa na rezort obrany vo Varšave, ide o najväčšie tohtoročné manévre na území Poľska, kde sa do operačnej časti manévrov zapojí 12.500 príslušníkov ozbrojených síl, ďalších 5000 bude obranu regiónu nacvičovať v Pobaltsku. Súčasným manévrom predchádzala v októbri ich teoretická časť a nadviaže na ňu štábna v dňoch 26. novembra až 6. decembra.



Toto vojenské cvičenie sa koná s dvojročnou periodicitou od roku 2006. V tomto roku sa sústredí na spoluprácu jednotlivých vojenských útvarov.



Ako je známe, NATO presunulo do štvorice spomínaných štátov svoje armádne kontingenty, aby tak posilnilo východné krídlo Aliancie a súčasne rozptýlilo, respektíve zmiernilo v Poľsku i v Pobaltsku pretrvávajúce obavy o bezpečnosť.



Poľská vláda navrhla Washingtonu, aby Spojené štáty zriadili v krajine stálu vojenskú základňu s názvom Fort Trump. USA zatiaľ reakciu na túto iniciatívu nezverejnili.