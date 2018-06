Dvaja mŕtvi a 27 zranených: V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami

Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských dôchodcov z dediny Bodzanów, ktorí išli na dovolenku do Sopotu pri Baltskom mori.

Varšava 18. júna (TASR) - Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP.



Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských dôchodcov z dediny Bodzanów, ktorí išli na dovolenku do Sopotu pri Baltskom mori. Vozidlo zišlo z neznámych dôvodov z vozovky do priekopy.



Nešťastie sa stalo krátko po siedmej hodine ráno v strednom Poľsku na ceste smerujúcej do miest Gdansk a Sopot na pobreží Baltského mora, uviedol šéf miestnych hasičov Janusz Halak.



Zranených vrtuľníkmi previezli do okolitých nemocníc v regióne. Niektorí z nich utrpeli vážne zranenia, nie sú však v ohrození života, dodal.



O život prišli dve 65-ročné dôchodkyne, povedala hovorkyňa miestnej polície Marta Blachowiczová.



Polícia okolnosti nehody vyšetruje.