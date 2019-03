V Poľsku odsúdili marockého komplica strojcu parížskych útokov

Proces bol prvým svojho druhu v Poľsku, jednej z mála európskych krajín, ktorá nezažila teroristický útok.

Varšava 23. marca (TASR) - Marockého komplica údajného osnovateľa smrtiacich teroristických útokov v Paríži z roku 2015 poslal v piatok poľský súd do väzenia na takmer štyri roky za členstvo v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Mourad T. svoju spojitosť s džihádistami poprel, súd v Katoviciach mu však udelil trest vo výške troch rokov a ôsmich mesiacov. Voči rozsudku je možné sa odvolať. Proces bol prvým svojho druhu v Poľsku, jednej z mála európskych krajín, ktorá nezažila teroristický útok.



Muža zadržali v Poľsku začiatkom septembra 2016. Podľa prokuratúry bol medzi decembrom 2014 a septembrom 2016 spriahnutý s IS, pričom pôsobil ako "komplic" a "zved" Abdelhamida Abaaouda, ktorý údajne naplánoval parížske útoky s bilanciou 130 mŕtvych a vyše 400 zranených.



Mourad T. sa koncom roka 2014 stretol s Abaaoudom v tureckom meste Edirne, ako aj s dvoma ďalšími džihádistami, ktorí boli zabití pri protiteroristickej akcii v Belgicku v roku 2015, uviedla poľská prokuratúra. Abaaouda zastrelila polícia na predmestí Paríža päť dní po útokoch.



Maročan používal niekoľko falošných identít a strávil čas v Rakúsku, Grécku, Maďarsku, Turecku a Srbsku. Poľská kontrarozviedka ABW muža zadržala po upozornení od iných európskych tajných služieb, pričom prvotná indícia prišla od americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).



V jeho telefóne sa našli návody na zostrojenie výbušných zariadení a zmienky o potenciálnych cieľoch.