Poľsko oznámilo termín parlamentných volieb

Varšava 6. augusta (TASR) - V Poľsku sa budú parlamentné voľby konať 13. októbra. Pre tlačovú agentúru DPA to uviedol hovorca prezidenta Andrzeja Dudu.



Poliaci si budú vyberať 460 členov dolnej komory parlamentu a 100 senátorov. Zástupcovia ľudu budú zvolení na štvorročné funkčné obdobie.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) spolu s menšími, pravicovými partnermi môžu získať približne 42 až 47 percent hlasov voličov.



Mali by tak pohodlný náskok pred hlavným opozičným zoskupením Občianska koalícia, ktorá sa teší podpore okolo 25 až 30 percent voličov. Toto zoskupenie tvoria liberálne strany Občianska platforma (PO) a Nowoczesna (Moderná).



Zväz demokratickej ľavice (SLD) má podporu približne 10 až 11 percent Poliakov; centristická Poľská koalícia, vedená Poľskou ľudovou stranou (PSL), môže získať asi 9 až 11 percent hlasov.



Každá strana musí dostať najmenej päť percent hlasov poľských voličov, ak chce mať kreslá v dolnej komore parlamentu.



Parlamentné voľby teda rozhodnú, či poľská pravicová, nacionalistická vládna strana PiS, ktorá sa často dostáva do sporov s lídrami Európskej únie, bude vládnuť až do roku 2023.



Prezident Duda už minulý piatok vyhlásil, že chce, aby sa parlamentné voľby v Poľsku konali 13. októbra po krátkej volebnej kampani, ale ešte potrebuje súhlas Štátnej volebnej komisie. Duda vysvetlil, že vybral termín volieb krátko po letných dovolenkách a prázdninách, aby zabránil zdĺhavej predvolebnej kampani, lebo vždy je to obdobie "politických potýčok".