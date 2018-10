V Poľsku za vyššie platy pochodovali tisíce policajtov i hasičov

Protesty v Poľsku. Foto: TASR/AP

Varšava 2. októbra (TASR) - Tisíce nespokojných policajtov, hasičov a ďalších pracovníkov bezpečnostných zložiek hlučne pochodovali v utorok ulicami poľského hlavného mesta, aby požadovali vyššie mzdy a priaznivejšie podmienky odchodu do dôchodku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Autobusy priviezli účastníkov do Varšavy z celého Poľska. Odbory, ktoré pochod organizovali, avizovali, že sa na ňom zúčastní približne 15.000 ľudí vrátane príslušníkov pohraničnej a väzenskej stráže.Účastníci držali v rukách kartónovú rakvu s nápisom "Polícia" a s píšťalkami a klaksónmi pochodovali smerom k prezidentskému palácu. Tam odovzdali petíciu, v ktorej prezidenta Andrzeja Dudu žiadali, aby podporil ich požiadavky.Tie prečítali na proteste nahlas cez reproduktory. Niektorí z účastníkov smerujúc k úradu poľského premiéra Mateusza Morawieckieho hádzali svetlice.Protestujúci požadujú okamžité zvýšenie mzdy o 650 zlotých (150 eur) a právo odísť do penzie po 25 rokoch v službe bez ohľadu na vek. V súčasnosti je stanovený vek ich odchodu do dôchodku na minimálne 55 rokov.Nezdanené mesačné platy policajtov sa pohybujú od 2000 do 4200 zlotých (470-980 eur).Poľský minister vnútra Joachim Brudzinski pre štátnu rozhlasovú stanicu Poľské rádio 1 situáciu policajného zboru opísal akos tým, že s mnohými požiadavkami súhlasí. Dodal, že nariadil podstatné zvýšenie miezd od 1. januára budúceho roka.