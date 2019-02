V Poľsku zvalili sochu kňaza obvineného zo zneužívania maloletých

Týmto gestom chceli aktivisti podľa vlastných slov poukázať na zlyhanie poľskej katolíckej cirkvi pri riešení problému zneužívania duchovnými.

Varšava 21. februára (TASR) - Poľskí aktivisti zvalili vo štvrtok ráno v Gdansku sochu zosnulého katolíckeho kňaza, preláta Henryka Jankowského, proti ktorému sa v ostatnom čase nahromadili obvinenia z pohlavného zneužívania maloletých.



Týmto gestom chceli podľa vlastných slov poukázať na zlyhanie poľskej katolíckej cirkvi pri riešení problému zneužívania duchovnými, informovala agentúra AP.



Na videozázname z miesta vidno tri osoby, ktoré ešte za tmy omotali okolo sochy lano a následne ju zvalili na zem. Do jednej z rúk zvalenej sochy následne umiestnili detské spodnú bielizeň a na sochu položili biele kostolné rúcho, aké nosia miništranti. Symbolicky tým chceli vyjadriť utrpenie zneužitých detí.



Poľská spravodajská stanica TVN24 uviedla, že trojicu aktivistov zadržala polícia.



Jankowski, ktorý zomrel v roku 2010, podporoval v 80. rokov odborové hnutie Solidarita a jeho vodcu Lecha Walęsu v boji proti komunistickému režimu. Vďaka týmto aktivitám sa neskôr stal významným duchovným, pričom jeho pôsobisko, Kostol sv. Brigity v Gdansku, navštívili svojho času aj svetoví lídri ako niekdajší americký prezident George H.W. Bush či britská niekdajšia premiérka Margaret Thatcherová.



V ostatnom čase sa však voči nemu začali množiť obvinenia z pohlavného zneužívania maloletých, prevažne chlapcov.



Aktivisti, ktorí vo štvrtok strhli jeho sochu, uviedli vo svojom manifeste, že tak spravili na protest voči neschopnosti cirkevných hodnostárov dôkladne v minulosti prešetriť Jankowského kauzu. Cirkev tiež vyzvali na prijatie krokov, vďaka ktorým by bolo do budúcna zneužívanie duchovnými menej pravdepodobné.



"Obviňujeme inštitúcie katolíckej cirkvi a ich predstaviteľov, ktorí s plným vedomým zla, aké napáchal Henryk Jankowski, nekonali, aby to zlo ukončili, ostali ticho alebo - ako (gdanský arcibiskup) Slawoj Leszek Glódž - znášali riziko, že (takýchto) obetí bude viac," napísali v manifeste.



Aktivisti ešte pred strhnutím sochy poukladali na zem pneumatiky, aby tak zmiernili jej pád. V tejto súvislosti uviedli, že ich cieľom nebolo sochu zničiť - jej zvalením chceli zvrátiť "falošný a odporný" mýtus panujúci okolo tohto kňaza.



Polícia však skoro ráno spadnutú sochu prekryla. Agentúra AP v tejto súvislosti podotýka, že cirkevní hodnostári sa teraz ocitli v nepríjemnej situácii. Budú sa totiž musieť rozhodnúť, či Jankowského sochu z miesta celkom odstránia, alebo či ju na ňom opätovne vztýčia, čo by však mohlo vyvolať ďalšiu vlnu nevôle.



Poľskí aktivisti svoje demonštratívne gesto načasovali práve na deň, keď sa vo Vatikáne začal summit predsedov biskupských konferencií z celého sveta venovaný prevencii pohlavného zneužívania duchovnými a ochrane detí, ktorý zvolal pápež František.