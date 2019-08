V Portugalsku môže byť problém s dostupnosťou pohonných hmôt

Informácie o núdzových staniciach ministerstvo odporúča hľadať na stránke portugalského Národného úradu pre energetický sektor.

Bratislava 10. augusta (TASR) - V Portugalsku môže byť od pondelka (12. 8.) problém s dostupnosťou pohonných hmôt. Vodiči, ktorí pohonné hmoty prepravujú, sa totiž zapoja do časovo neohraničeného štrajku. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Môžu nastať problémy v doprave, zásobovaní alebo poskytovaní služieb," varuje rezort Slovákov zvažujúcich cestu do Portugalska. Turistom radí využiť núdzovú sieť čerpacích staníc, kde však môžu nakúpiť maximálne 15 litrov pohonných hmôt.



Informácie o núdzových staniciach ministerstvo odporúča hľadať na stránke portugalského Národného úradu pre energetický sektor - http://www.ense-epe.pt/rede-de-emergencia-de-postos-de-abastecimento- repa/. Dostupnosť pohonných hmôt je zas možné konzultovať na stránke https://janaodaparaabastecer.vost.pt/.