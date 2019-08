V Portugalsku zadržali známeho priekupníka so zbraňami

Monsieur bol na medzinárodnom zozname hľadaných osôb a vyše roka bol na úteku. Belgické úrady teraz údajne požadujú od Portugalska jeho vydanie.

Brusel 16. augusta (TASR) - Jedného z najväčších priekupníkov so zbraňami na svete zadržali tento týždeň v Portugalsku, informovala v noci na piatok agentúra AFP.



Podľa AFP sa zadržaný Belgičan Jacques Monsieur, známy pod prezývkami Maršal či Lišiak, zapojil do dodávok zbraní účastníkom takmer všetkých veľkých ozbrojených konfliktov za posledných 30 rokov.



Monsieur bol na medzinárodnom zozname hľadaných osôb a vyše roka bol na úteku. Belgické úrady teraz údajne požadujú od Portugalska jeho vydanie.



V októbri 2018 odvolací súd v Bruseli odsúdil Monsieura na štyri roky väzenia a pokutu 1,2 milióna eur za ilegálne dodávky zbraní a členstvo v zločineckej organizácii.



V roku 2010 bol odsúdený na 23 mesiacov väzenia v USA, kde ho súd usvedčil, že sa do Iraku pokúšal predať náhradné diely k stíhačkám.



V roku 2002 súd v Bruseli odsúdil Monsieura na vyše tri mesiace väzenia za predaj zbraní vrátane granátometov a častí rakiet do Iránu, Číny, Ekvádoru, Bosny a Chorvátska. K transakciám došlo v 80. a 90. rokoch.



Svoje posledné zadržanie políciou, ku ktorému došlo v stredu večer v portugalskej obci Herdade do Jambujal, si Monsieur čiastočne zavinil sám svojím záujmom o chov koní. Portugalská polícia ho totiž vystopovala vďaka nezaplatenému účtu vo výške 2500 eur za prepravu deviatich koní z Francúzska.