V poslednej bašte IS naďalej vzdorujú malé skupiny džihádistov

Spravodajský server sýrskych Kurdov Hawar ešte vo štvrtok informoval o tom, že príslušníci SDF oslobodili celý Bághúz, a tým aj poslednú baštu IS v Sýrii.

Damask 22. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) pod vedením Kurdov pokračovali v piatok v bojoch s militantami z Islamského štátu (IS) v poslednej enkláve tohto radikálneho hnutia pri dedine Bághúz. Na základe vyhlásenia predstaviteľov SDF o tom informovala agentúra DPA.



"Naďalej prebiehajú sporadické ozbrojené zrážky so zvyškami teroristov z Dáišu," vyhlásil pre agentúru veliteľ SDF Adnán Afrín, pričom použil arabskú skratku staršieho názvu IS.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá sídli v Británii, v tejto súvislosti v piatok uviedla, že počas posledných bojov bolo v Bághúze zabitých alebo zranených približne 300 bojovníkov IS. Dodala však, že malé skupiny džihádistov sa naďalej skrývajú v miestnych jaskyniach a tuneloch.



Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hranice s Irakom, bola v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a oddielmi SDF.



Do Bághúzu sa uchýlili stovky najodhodlanejších džihádistov, ofenzíva voči nim prebiehala od 9. februára. Jednotky SDF letecky podporovala aj Spojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia.



Podľa SOHR sa jednotkám SDF za uplynulé týždne vzdalo v Bághúze viac než 20.000 ľudí — vrátane 2500 bojovníkov IS, ktorí zložili zbrane.