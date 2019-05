V posledných prieskumoch pred voľbami do EP vedú Salviniho populisti

V Taliansku začne v noci na sobotu platiť dvojtýždňové moratórium na zverejňovanie prieskumov nálad voličov.

Rím 10. mája (TASR) - V posledných prieskumoch pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vedie v Taliansku pravicovo-populistická strana Liga Severu ministra vnútra Mattea Salviniho. Informovala o tom agentúra DPA.



V Taliansku začne v noci na sobotu platiť dvojtýždňové moratórium na zverejňovanie prieskumov nálad voličov. Podľa tým posledných vedie s 31,6 percentami Salviniho Liga Severu. Populisti si však proti predchádzajúcim prieskumom mierne pohoršili (32,3 percenta), doplnila DPA.



Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré - i keď s konfliktami - vládne spoločne s Ligou Severu, sa drží na 22,3 percentách. Tesne za ním s 21,4 percentami nasleduje opozičná stredoľavicová Demokratická strana. Vyplýva to z priemeru prieskumov webovej stránky YouTrend a agentúry AGI.



Nad štyrmi percentami, hranicou zvoliteľnosti v Talianku, sa držia ešte dve politické strany: konzervatívna strana bývalého premiéra Silvia Berlusconiho Forza Italia (9,6 percenta) a krajne pravicová strana Bratia Talianska (Fratelli d'Italia) (5,2 percenta).



Salvini sa pokúša zjednotiť strany európskych pravicových populistov do jednej spoločnej aliancie s cieľom zvýšiť ich vplyv v Európskej únii po májových voľbách do EP.



Voľby do europarlamentu sa v členských krajinách Únie konajú 23.-26. mája. Talianski voliči si svojich poslancov volia v nedeľu 26. mája.