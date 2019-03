Pota: Žiaden minister školstva nie je väčší ako kvalita jeho učiteľov

Rešpektovanie učiteľov nie je len morálnou povinnosťou, ale je nevyhnutné aj pre výsledky študentov, povedal Sunny Varkey, zakladateľ Nadácie Varkey.

Dubaj 23. marca (TASR) - Žiaden minister školstva nie je väčší ako je kvalita jeho učiteľov. Uviedol to v sobotu počas otváracieho ceremoniálu Education and Skills Forum (GESF) v Dubaji Vikas Pota z Nadácie Varkey, ktorá podujatie organizuje.



Pota zároveň poznamenal, že žiaden vzdelávací systém nemôže prekonať svojich učiteľov. "Keď do diskusie zaradíte učiteľov, môžu sa stať veľké veci," poznamenal. Ako doplnil, "zlepšenie vzdelávacích výstupov je najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobiť v zlepšení učiteľského statusu".



Tárik Gurg z organizácie Dubai Cares uviedol, že učitelia majú právomoci ovplyvňovať spôsob, akým sú deti pripravené na zmenu sveta. Podľa neho je "vzdelávanie katalyzátorom a hnacím motorom pre ľudský potenciál".



Rešpektovanie učiteľov nie je len morálnou povinnosťou, ale je nevyhnutné aj pre výsledky študentov, povedal to Sunny Varkey, zakladateľ Nadácie Varkey. Podľa neho sa vyšší rešpekt učiteľa rovná vyššiemu výkonu žiaka.



GESF je platformou na riešenie problémov v školskom systéme. Stovky delegátov a učiteľov si budú počas soboty a nedele (24.3.) vymieňať vedomosti a skúsenosti z praxe a ponúknu svoj pohľad na stav a problémy v školskom systéme aj ostatným účastníkom podujatia. Vlani sa na tejto akcii zúčastnilo 2800 delegátov zo 153 krajín, 32 ministrov školstva a viac než 1300 učiteľov.



osobitná spravodajkyňa TASR Simona Ivančáková