V Prahe sa opäť demonštruje proti ministerke spravodlivosti

Praha 6. mája (TASR) - Na pražskom Staromestskom námestí sa v pondelok začala ďalšia demonštrácia proti vymenovaniu Marie Benešovej na post ministerky spravodlivosti. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Ďalšiu demonštráciu za nezávislosť justície zvolala iniciatíva Milion chvilek pro demokracii. Jej predstavitelia pripomenuli, že polícia v polovici apríla navrhla obžalovať českého premiéra Andreja Babiša (ANO) v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo.



Vzhľadom na skutočnosť, že bezprostredne nato oznámil koniec na čele rezortu spravodlivosti Jan Kněžínek a koncom mesiaca bola vymenovaná Benešová, dávajú organizátori pondelňajšej demonštrácie uvedené zmeny do možnej súvislosti.



"Toto smrdí najväčším zásahom do justičnej moci od novembra 1989. Nechceme, aby sa premiér vyhol spravodlivému súdu. Nechceme ovládnutie justície premiérom a Hradom," apelujú organizátori, ktorí minulý týždeň poslali do ulíc viacerých českých miest tisíce ľudí.



Demonštranti žiadajú demisiu Benešovej a záruky toho, že nedôjde k zmenám na vrchných a Najvyššom štátnom zastupiteľstve (prokuratúre).



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov.



Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.