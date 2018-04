V Prahe sa rozhoduje, či novú koalíciu vytvoria hnutie ANO a ČSSD

Podľa vyjadrenia českého vicepremiéra v demisii Richarda Brabca (ANO) strany našli kompromisy na vyriešenie nezrovnalostí vo svojich programoch.

Praha 5. apríla (TASR) - Iba dva dni pred zjazdom Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa vo štvrtok večer začali v priestoroch Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Prahe s oneskorením zrejme kľúčové rokovania predstaviteľov hnutia ANO a ČSSD o prípadnej koaličnej spolupráci.



Premiér v demisii Andrej Babiš sa len krátko predtým vrátil z dovolenky na Kanárskych ostrovoch, aby partnerom z ČSSD predniesol -po týždni na zváženie ďalšieho postupu - mimoriadne očakávanú ponuku.



Informovali o tom české elektronické médiá.



ČSSD sa už pred týmito rozhovormi vyjadrila celkom jednoznačne ústami prvého podpredsedu Jiřího Zimolu, ktorý osobne do vlády nesmeruje, avšak vyhlásil, že ak ANO nepríde s ponukou piatich rezortov, sociálni demokrati sú pripravení rokovania ukončiť.



Navyše ČSSD trvá na rezorte vnútra alebo financií, ak by vo vládnom kabinete mal pôsobiť Andrej Babiš, čo je zasa podmienkou hnutia ANO. Ďalšie štyri rezorty by mali byť v súlade s prioritami programu ČSSD, teda napríklad ministerstvá práce a sociálnych vecí, zdravotníctva alebo pre miestny rozvoj.



Podľa vyjadrenia českého vicepremiéra v demisii Richarda Brabca (ANO) strany našli kompromisy na vyriešenie nezrovnalostí vo svojich programoch. Zostáva doriešiť personálne veci a obsadenie ministerstiev. Možné je, že Babiš ponúkne ČSSD aj rezort vnútra, napísal vo štvrtok internetový server Novinky.cz.



"V programovej oblasti nevidíme žiadne rozpory, ktoré by sme nedokázali prekonať," povedal Brabec. "Dohodli sme sa na určitom kompromisnom variante," odpovedal na otázku portálu iDNES.cz, či strany hľadali riešenie, ako by mohli vyzerať nemocenské dávky v prvých troch dňoch choroby, ktoré chce ČSSD obnoviť. Kompromisné riešenie zatiaľ obe strany tajili.



Podľa informácií, ktoré priniesli Novinky.cz, líder ANO Babiš chystal pre sociálnu demokraciu veľkorysú ponuku so zámerom zachrániť možnosť vzniku koaličnej vlády s ČSSD. Jej súčasťou mal byť aj požadovaný rezort vnútra a celkove päť kresiel vo vláde.



Ak by k dohode ANO-ČSSD nedošlo, potom by jedinou alternatívou pre lídra hnutia ANO zostala dohoda o tolerancii jeho vládneho kabinetu zo strany českomoravských komunistov z KSČM a hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.