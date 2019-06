V Prahe sa začala ďalšia demonštrácia proti Babišovi a Benešovej

Organizátori sa okrem iného usilujú aj o to, aby bývalá spoločnosť Andreja Babiša Agrofert vrátila všetky neoprávnene získané dotácie a aby sa Babiš zbavil všetkých médií.

Praha 4. júna (TASR) - Na pražskom Václavskom námestí sa v utorok opäť zišli ľudia požadujúci záruky nezávislosti justície a odchod ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (nominantka hnutia ANO). Demonštráciu opäť organizuje iniciatíva Milion chvilek, napísal spravodajský server Novinky.cz.



Demonštrácia sa koná týždeň po protestoch, ktoré prebehli v desiatkach miest v celej Českej republike.



Súčasný protest sa koná pod heslom "Máme toho dosť! Demisiu!". Organizátori sa okrem už zmienených požiadaviek usilujú aj o to, aby bývalá spoločnosť českého premiéra Andreja Babiša Agrofert vrátila všetky neoprávnene získané dotácie, aby došlo k zastaveniu ďalších dotácií, podpôr a úľav pre Agrofert a aby sa Babiš zbavil všetkých médií.



"Ministerstvo spravodlivosti nemôže ísť takému človeku, ako je Andrej Babiš, na ruku. Pán premiér je v obrovskom konflikte záujmov. Je to človek, ktorý robí biznis, vlastní médiá a k tomu je trestne stíhaný," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář s tým, že by mal premiér odstúpiť, kým sa neočistí pred súdom.



Organizátori kvôli rastúcemu záujmu verejnosti avizovali, že pre prípadné ďalšie protesty hľadajú namiesto Václavského námestia vhodnejšiu a väčšiu plochu.



Impulzom pre súčasné demonštrácie, z ktorých prvá sa konala 29. apríla, sa stala demisia ministra spravodlivosti Jana Kněžínka (za ANO) a voľba jeho nástupkyne, ktorou sa stala Marie Benešová. Tá po svojom vymenovaní do funkcie začala hovoriť o vízii zmien v štruktúre súdov a štátnych zastupiteľstiev (prokuratúr).



Práve pod ministra spravodlivosti spadajú prokurátori a sudcovia, ktorí rozhodnú o premiérovej vine či nevine v kauze Čapí hnízdo, týkajúcej sa zneužitia eurofondov.



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov.



Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.