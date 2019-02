V Prahe sa zrazili tri hasičské autá, ponáhľali sa na zásah

Pri rýchlom presune troch hasičských áut nečakane zabrzdila na ceste dodávka, takže vodič prvého hasičského vozidla nestihol zastaviť a ostatné doňho narazili.

Praha 26. februára (TASR) - V českej metropole Praha sa v utorok ráno zrazili tri hasičské autá, jeden hasič utrpel zranenie. Vozidlá sa ponáhľali na zásah so zapnutými majákmi. Informoval o tom portál TN.cz televízie Nova.



Hromadná nehoda sa stala na ulici Na Petřinách v Prahe 6. Pri rýchlom presune troch hasičských áut nečakane zabrzdila na ceste dodávka, takže vodič prvého hasičského vozidla nestihol zastaviť a ostatné doňho narazili.



Hasiča s poranením hlavy odviezli pražskí záchranári do nemocnice na pozorovanie.



Ulicu Na Petřinách v smere do centra pre dopravnú nehodu na pol hodiny uzavreli, ale pred 08.00 h bola už ranná premávka obnovená, napísal portál TN.cz.