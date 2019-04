V Prahe spadli do kanalizácie dvaja robotníci, jedného stále hľadajú

Hasiči na miesto vyslali tri jednotky, potápačov a špecializovaný pátrací tím.

Praha 29. apríla (TASR) - Českí hasiči prehľadávali v pondelok kanalizáciu v pražskej štvrti Břevnov, do ktorej spadol robotník pri stavbe hotela. Podľa dostupných informácií ho následne odniesla voda. Druhého muža, ktorý tam spadol s ním, zachránili a previezli do nemocnice. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



"Pri stavbe hotela spadol robotník do kanalizačnej stoky a pravdepodobne ho odplavila voda," povedal hovorca polície Jan Rybanský.



Podľa záchranárov spadli do kanalizácie celkovo dvaja muži, pričom jedného z nich zachránili. "Tridsaťročný muž bol po vyšetrení a zabezpečení tepla prevezený s podchladením a odreninami do vojenskej nemocnice. Po druhom mužovi hasiči pátrajú," doplnila hovorkyňa záchranárov Jana Poštová.



Podľa informácií z miesta hasičom sťažuje prácu silný prúd vody v kanalizácii.