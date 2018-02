V Prahe údajne zadržali bývalého lídra sýrskych Kurdov

Sálih Muslim figuruje s takzvaným červeným upozornením aj na zozname medzinárodne hľadaných osôb Interpolu, a to vzhľadom na zatykač, ktorý vydala Ankara.

Istanbul 25. februára (TASR) - V Česku zadržali bývalého popredného predstaviteľa sýrskej kurdskej Strany demokratickej jednoty (PYD). S odvolaním sa na tureckú štátnu tlačovú agentúru Anadolu o tom informovala v nedeľu AP.



Podľa Anadolu bol Sálih Muslim, bývalý spolupredseda PYD, zadržaný v sobotu v Prahe.



Polícia ČR v tejto súvislosti uviedla, že na žiadosť tureckého Interpolu bol zadržaný 67-ročný cudzinec. Žiadne ďalšie podrobnosti bezprostredne nezverejnila.



Muslim figuruje s takzvaným červeným upozornením aj na zozname medzinárodne hľadaných osôb Interpolu, a to vzhľadom na zatykač, ktorý vydala Ankara. Turecko Muslima na svoj zoznam najhľadanejších osôb pridalo začiatkom februára.



Nemenovaný kurdský predstaviteľ podľa AP uviedol, že bývalý spolupredseda PYD bol pozvaný do Prahy na konferenciu o otázkach týkajúcich sa Blízkeho východu, ako je napríklad aj kríza v Sýrii.



Anadolu priblížila, že Turecko podá žiadosť o vydanie Muslima a to, či ho Česi vydajú alebo prepustia, je už na rozhodnutí tamojšieho súdu.



Ankara považuje PYD za "teroristickú skupinu" napojenú na kurdských povstalcov, ktorí vedú boje s Tureckom.



PYD je jedným z popredných kurdských zoskupení v severnej Sýrii a Muslim má v oblasti stále veľký vplyv aj napriek svojmu minuloročnému odstúpeniu z funkcie, píše AP.



Turecké ozbrojené sily spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín na severe Sýrie 20. januára. Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). YPG sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu ohrozujúcu územnú celistvosť Sýrie a napojenú na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku, kde bojuje za väčšiu autonómiu, zakázaná.