V Prahe vrcholí Prague Pride, začal sa pochod hrdosti

Z Václavského námestia zamieril karnevalový sprievod na Letnú.

Praha 10. augusta (TASR) - V Prahe sa v sobotu začal tradičný sprievod, ktorým vrcholí festival Prague Pride venovaný lesbám, gejom, bisexuálom a transexuálom (LGBT). Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Z Václavského námestia zamieril karnevalový sprievod na Letnú. Na pochode sa zúčastnili tisíce ľudí. V čele sprievodu s alegorickými vozmi je dvojica maršalov a jedna maršalka, čo sú ľudia, ktorí sa zaslúžili o presadzovanie práv LGBT komunity.



Tento rok to sú herec Jiří Hromada, bývalá ministerka obrany Karla Šlechtová a rómsky aktivista David Tišer. K účastníkom sprievodu, na ktorý okrem usporiadateľov dohliadajú aj policajti a antikonfliktný tím, sa pridala aj približne desiatka zahraničných diplomatov.



Do čela sprievodu sa postavil aj pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten sa na ňom zúčastnil aj vlani a chce tak vyjadriť podporu zástupcom sexuálnych menšín, ktorí v mnohých krajinách stále čelia represii. Hřib pred začiatkom sprievodu uviedol, že tento rok ide aj o podporu zákona o manželstvách osôb rovnakého pohlavia, ktorý by mala prerokovať Poslanecká snemovňa. "Malo by to priniesť rovnaké práva a povinnosti pre všetkých," povedal.



Festival, ktorý sa v Prahe koná od roku 2011, tradične vzbudzuje aj odmietavé reakcie u konzervatívnejšej časti verejnosti. Vtedy vyvolal búrlivé reakcie konzervatívcov, podľa ktorých bola prehliadka obscénna a nevkusne vnucovala ideológiu "homosexualizmu". Tento pojem použil vtedajší český prezident Václav Klaus, podľa ktorého bolo nutné proti uvedenému javu bojovať. Protesty v ďalších rokoch slabli.



V sobotu sa na Václavskom námestí objavilo niekoľko ľudí s vlajkami, podľa ktorých by sa účastníci pochodu mali báť božieho hnevu. Zatiaľ čo na prvom ročníku sa zúčastnilo 25.000 ľudí, vlani organizátori zaznamenali 92.000 účastníkov.