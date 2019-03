V preplnenej mešite sa spustila obrovská streľba

Páchateľ — má ísť o 28-ročného bieleho Austrálčana — vošiel do mešity a spustil streľbu z automatickej zbrane. Na hlave mal prilbu a podľa svedkov mal oblečenú nepriestrelnú vestu.

Christchurch 15. marca (TASR) - Zatiaľ neznámy počet mŕtvych a zranených si vyžiadala v piatok streľba v dvoch mešitách v centre novozélandského mesta Christchurch. Potvrdila to na mimoriadnej tlačovej konferencii vysielanej televíziou ABC News novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



Ďalej uviedla, že jeden podozrivý sa nachádza vo väzbe, do streľby by však podľa polície mohli byť zapletené aj ďalšie osoby.



"Aj keď v tomto štádiu nemôžem potvrdiť počty mŕtvych a zranených, môžem povedať, že nepochybne ide o jeden z najtemnejších dní Nového Zélandu," povedala Ardernová.



Streľbu označila za "bezprecedentný akt násilia", ktorý nemá na Novom Zélande miesto.



K prvej streľbe došlo okolo 13.45 h miestneho času (01.40 h SEČ) v mešite na ulici Deans Avenue. Páchateľ — má ísť o 28-ročného bieleho Austrálčana — vošiel do mešity a spustil streľbu z automatickej zbrane. Na hlave mal prilbu a podľa svedkov mal oblečenú nepriestrelnú vestu.



Strieľalo sa aj v neďalekej mešite v štvrti Linwood.



Stránka Otago Daily News informovala, že strelec svoj čin 17 minút naživo streamoval na Facebooku. Video zachytávajúce útok na Deans Avenue ukazuje, ako páchateľ strieľa na niekoho pri vchode do mešity a následne pokojným krokom vojde dovnútra, kde začne páliť na veriacich, ktorí sa zhromaždili na piatkových popoludňajších modlitbách.



Po vyjdení z prvej mešity muž pokračoval v streľbe na ľudí na ulici, pričom viackrát zasiahol jednu ženu. Potom nasadol do auta a odišiel, no z okna vozidla pokračoval v streľbe.



Z mešity na Deans Avenue sa počas streľby podarilo ujsť všetkým členom kriketového družstva Bangladéša, ktorý pricestoval na stretnutie s tímom Nového Zélandu. Na Twitteri to oznámil jeden z jeho členov.



Počet obetí streľby zatiaľ polícia nezverejnila. Denník New Zealand Herald informoval o najmenej deviatich mŕtvych.



Stránka Otago Daily News uvádza najmenej 27 mŕtvych. Tiež uviedla, že 19-sekundové video streamované páchateľom sa objavilo na stránke Christchurch Police Check Points, ktorá však nemá nič spoločné s políciou a bolo z nej zakrátko odstránené.



Podľa Otago Daily News strelec zverejnil dva dni pred útokom 37-stranový manifest, v ktorom vysvetlil svoje úmysly. V ňom okrem iného uviedol, že pôvodne plánoval zaútočiť na mešitu v meste Dunedin, no po návšteve mešít v Christchurchu a "znesvätení" kostola, ktorý bol premenený na mešitu v Ashburtone (predmestie austrálskeho mesta Melbourne) sa jeho plány zmenili.



Novozélandská televízia uviedla, že do nemocnice v Christchurchu previezli najmenej 30 ľudí.



Polícia vyzvala obyvateľov Christchurchu, aby až do odvolania nevychádzali von. Všetky školy a vládne budovy v meste boli uzatvorené.