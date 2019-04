V prezidentských voľbách na Ukrajine zvíťazil Volodymyr Zelenskyj

Už po prvých čiastkových výsledkoch Zelenskému gratulovali veľvyslanectvo USA na Ukrajine, ako aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či predseda Európskej rady Donald Tusk.

Kyjev 22. apríla (TASR) - Komik Volodymyr Zelenskyj zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine, v ktorých jasne porazil úradujúcu hlavu štátu Petra Porošenka. Vyplýva to z priebežných výsledkov sčítania zverejňovaných Ústrednou volebnou komisiou.



Po sčítaní viac ako 85,5 percenta odovzdaných hlasov vedie Zelenskyj so ziskom 73,2 percenta, kým jeho súper Porošenko dostal 24,46 percenta hlasov.



Porošenko (53) priznal svoju porážku už po prognózach, ktoré priniesli ukrajinské médiá po zatvorení volebných miestností. Oznámil súčasne, že z politiky neodchádza a bude naďalej presadzovať integráciu do EÚ a NATO a tiež protikorupčné opatrenia.



Zelenskyj (41), politický nováčik, prisľúbil zmeny na popredných štátnych postoch, povedal však tiež, že mieni po nástupe do funkcie v zásadných oblastiach pokračovať v politike svojho predchodcu. Prihlásil sa k minskému mierovému procesu, za najvyššiu prioritu považuje návrat Ukrajincov zadržiavaných na územiach ovládaných separatistami alebo v Rusku do vlasti a chce chrániť ukrajinský jazyk.



Už po prvých čiastkových výsledkoch Zelenskému gratulovali veľvyslanectvo USA na Ukrajine, ako aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či predseda Európskej rady Donald Tusk.



Zelenskyj podporuje vstup Ukrajiny do EÚ. O kontroverznom členstve v NATO by podľa neho malo rozhodnúť referendum.



Zelenskyj chce mier na Donbase, nové sídlo a generálneho prokurátora



Budúci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mieni po nástupe do funkcie v zásadných oblastiach pokračovať v politike svojho predchodcu Petra Porošenka. Zelenskyj sa prihlásil k minskému mierovému procesu, za najvyššiu prioritu považuje návrat Ukrajincov zadržiavaných na územiach ovládaných separatistami alebo v Rusku do vlasti a chce chrániť ukrajinský jazyk, uviedli agentúry APA a DPA.



"V každom prípade budeme naďalej pôsobiť v normandskom formáte a pokračovať v minskom procese s novými ľuďmi," povedal Zelenskyj na krátkom brífingu na margo svojej budúcej politiky voči Rusku. Naznačené personálne zmeny v tejto oblasti nekonkretizoval. Jeho cieľom je však ukončenie vojny na východe Ukrajiny.



V tejto súvislosti Zelenskyj avizoval mediálnu kampaň, ktorá bude zameraná na obyvateľstvo v časti Donbasu, ktorú nemá vláda v Kyjeve pod kontrolou. "Začneme masívnu informačnú kampaň na ukončenie vojny v Donbase," povedal s tým, že na nej chce spolupracovať s ukrajinskými novinármi.



Zelenskyj tiež uviedol, že Porošenko mu zablahoželal k volebnému víťazstvu a ponúkol svoju pomoc, za čo sa mu poďakoval. Neskrýval, že bude chcieť vymeniť niektorých popredných predstaviteľov ukrajinského štátu, v prvom rade generálneho prokurátora Jurija Lucenka, ktorý podľa neho patrí k "starému" tímu. Podrobnosti o personálnych otázkach zverejní na tlačovej konferencii v priebehu niekoľkých dní.



Nový ukrajinský prezident chce takisto zmeniť sídlo prezidentskej kancelárie, ktorá je v súčasnosti umiestnená v centre Kyjeva v neoklasicistickej budove z čias stalinizmu.



Podľa exit pollov zverejnených ukrajinskými médiami získal Zelenskyj v druhom kole volieb viac než 73 percent hlasov. Úradujúca hlava štátu Petro Porošenko dostal vyše 25 percent.



Na tieto čísla reagovala na Facebooku hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Ukrajina podľa nej môže vykonať reštart, nie však "presunom peňažných tokov z jedných vreciek do druhých, no skutočný, založený na uznaní potreby zjednotiť ľudí - nie silou, ale rozvojom národnej agendy". Zacharová dodala, že Ukrajina potom nebude musieť "odrezať milióny svojich občanov od hlasovania".