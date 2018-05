V prípade náhleho zjednotenia Kóreí by mohlo dôjsť k veľkej migrácii

Prognózu vypracoval Kórejský inštitút pre medzinárodnú ekonomickú politiku (KIEP) z juhokórejského Sedžongu a nemecký Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle.

Soul 15. mája (TASR) - Náhle zjednotenie Kórejského polostrova by mohlo zapríčiniť veľký zmätok vrátane rozsiahlej migrácie Severokórejčanov na juh. Napísala to v utorok agentúra Jonhap s odvolaním sa na najnovšiu ekonomickú správu vyzývajúcu na prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by zmenšili rozdiely pred integráciou.



Prognózu vypracoval Kórejský inštitút pre medzinárodnú ekonomickú politiku (KIEP) z juhokórejského Sedžongu a nemecký Inštitút pre hospodársky výskum (IWH) so sídlom v Halle.



"Radikálny zjednocovací proces, ako napríklad v prípade Nemecka, by spôsobil príchod siedmich percent obyvateľstva zo severu na juh," uvádza sa v správe založenej aj na výsledkoch počítačovej simulácie.



Podľa údajov KIEP žilo v roku 2014 v Severnej Kórei približne 25 miliónov ľudí.



Po zjednotení by sa nezamestnanosť v Severnej Kórei pohybovala nad 30 percentami, pričom využitie juhokórejských záchranných sociálnych sietí pre sever by vzhľadom na systematické rozdiely nebolo možné, uvádza sa v správe.



Aby sa dosiahlo "mäkké pristátie", obe Kórey by mali urobiť viac pre zredukovanie rozdielov vo viacerých oblastiach. "Navrhujeme vybudovať zdravé základy pre stabilizáciu úrokových sadzieb a výmenných kurzov, udržať stabilnú fiškálnu politiku, naštartovať hospodársky rast a zaručiť, že ľudia pochopia nutnosť finančnej podpory severu," píše sa v správe.