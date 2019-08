V prípade sexuálneho zneužívania dievčat figuruje aj Epsteinova madam

Magnátovu dcéru Ghislaine Maxwellovú (57) prezývali Epsteinova madam. Nahovárala často i neplnoleté dievčatá, aby vyhoveli jeho sexuálnemu apetítu.

Miami 18. augusta (TASR) - Americkému finančníkovi a už raz odsúdenému pedofilovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý spáchal 10. augusta samovraždu obesením v newyorskej väznici, pomáhala dohadzovať dievčatá dcéra britského mediálneho magnáta Roberta Maxwella. V nedeľu to napísala tlačová agentúra AP.



Magnátovu dcéru Ghislaine Maxwellovú (57) prezývali "Epsteinova madam". Nahovárala často i neplnoleté dievčatá, aby vyhoveli jeho sexuálnemu apetítu. Maxwellová občas organizovala aj jeho spoločenský život a domácnosti, a to na rôznych miestach od New Yorku až po Palm Beach v americkom štáte Florida.



Epstein sa v roku 2008 na Floride priznal k obvineniam súvisiacim s prostitúciou maloletých dievčat a odpykal si 13 mesiacov väzenia. Bývalý federálny prokurátor David S. Weinstein, ktorý má v súčasnosti súkromnú prax v meste Miami, vtedy Maxwellovú neobžaloval.



Maxwellová v roku 2011 vyhlásila: "Obvinenia proti mne sú odporné a absolútne nepravdivé a žiadam, aby sa s nimi už skoncovalo." Jej otec, vydavateľ a miliardár Robert Maxwell zahynul za záhadných okolností v roku 1991 pri Kanárskych ostrovoch, po páde z jachty nazvanej Lady Ghislaine podľa svojho najobľúbenejšieho dieťaťa.



Ukázalo sa, že Maxwell protizákonne vykradol penzijné fondy svojich spoločností, ako v tom čase písali médiá. Narodil sa v roku 1923 v československej obci Slatinské Doly, ležiacej v súčasnosti na Ukrajine.



Epsteina (66) zatkli 6. júla. Samovraždu spáchal v cele newyorskej väznice, kde čakal na súdny proces. Najnovšie bol totiž obvinený z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia kriminálnej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.



Vynorili sa však aj jeho staré hriechy z pohlavného zneužívania maloletých dievčat, ktorého sa údajne dopúšťal dlhé roky. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.



Maxwellová nie je v súčasnosti obvinená zo žiadneho trestného činu, ale newyorská prokuratúra vyhlásila, že Epsteinovou smrťou sa vyšetrovanie nekončí a bude zisťovať, kto všetko mu pomáhal dostať sa k desiatkam mladých dievčat. Trestné stíhanie môže teda čakať aj ďalšie osoby.