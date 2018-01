V prípade útoku na Nemcov v Istanbule odsúdili na doživotie 3 Sýrčanov

Dejiskom samovražedného útoku v Istanbule 12. januára 2016 bolo okolie Modrej mešity a múzea Hagia Sofia - pamiatok vo veľkom navštevovaných zahraničnými turistami.

Istanbul 31. januára (TASR) - Viac ako dva roky od samovražedného útoku na nemeckých turistov v historickom centre Istanbulu turecký súd poslal v stredu na doživotie do väzenia trojicu Sýrčanov. Informovala o tom agentúra DPA.



Obžalovaní dostali každý trest vo výške 329 rokov väzenia, za vinného uznal súd aj jedného Iračana. Niekoľko ďalších obvinených v tomto procese prepustili.



Celkovo bolo v tomto súdnom procese obvinených zo spolupráce na útoku 26 osôb.



Dejiskom samovražedného útoku v Istanbule 12. januára 2016 bolo okolie Modrej mešity a múzea Hagia Sofia - pamiatok vo veľkom navštevovaných zahraničnými turistami. O život prišlo 12 nemeckých občanov. Zranenia utrpela vyše desiatka ľudí; väčšinu obetí tvorili popri Nemcoch ešte občania Kórey, Nórska a Peru.



Turecké úrady identifikovali samovražedného bombového útočníka ako 28-ročného Sýrčana. Zodpovednosť za útok - ku ktorému sa neprihlásila nijaká militantná skupina - pripísali extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Podľa obžaloby pomohli štyria muži - traja Sýrčania a jeden Iračan - prepašovať zhruba mesiac pred útokom bombu i samovražedných útočníkov do Turecka cez sýrske hranice. Útok zrejme naplánoval vysokopostavený militant z Islamského štátu, ktorý sa asi nachádzal v Iraku.