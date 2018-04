V Rakúsku by mal nastúpiť do výkonu trestu ďalší expolitik

Vrchný krajinský súd vo Viedni v polovici marca rozhodol, že Westenthaler si musí odpykať najmenej štyri mesiace nepodmienečného trestu za mrežami.

Viedeň 7. apríla (TASR) - Niekdajší špičkový rakúsky politik, bývalý generálny tajomník slobodných z FPÖ a líder Zväzu za budúcnosť Rakúska Peter Westenthaler (50) dostal výzvu na nástup do výkonu trestu vo väzenskom zariadení Simmering. Expolitikov právny zástupca Thomas Kralik potvrdil v sobotu informáciu denníka Österreich.



Vrchný krajinský súd vo Viedni v polovici marca rozhodol, že Westenthaler si musí odpykať najmenej štyri mesiace nepodmienečného trestu za mrežami, aby bol neskôr po schválení žiadosti prepustený podmienečne na slobodu a monitorovaný elektronicky.



Vyplýva to z informácií rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF.



Vlani v januári odsúdili bývalého politika za spoluúčasť na vážnom podvode a spreneveru na 2,5 roka odňatia slobody, z toho 10 mesiacov nepodmienečne. Ostatných 20 mesiacov trestu súd uložil s trojročnou podmienkou.



Dôvodom bolo zneužitie finančných prostriedkov na podporu rakúskej elitnej futbalovej súťaže, na ktorej čele stál svojho času, respektíve prevod finančných prostriedkov z rakúskej lotériovej spoločnosti na Westenthalerovu stranu, opierajúci sa o fiktívnu faktúru.



Prvostupňový súd pôvodne Westenthalera v marci 2015 predmetných obvinení v plnom rozsahu zbavil, najvyšší rakúsky súd však toto rozhodnutie v marci 2016 zrušil a nariadil opätovné prerokovanie prípadu.



Medzičasom sa výška trestu pre bývalého politika opäť zmenila, a to na dva roky odňatia slobody, z toho osem mesiacov podmienečne.



Ak by však obhajoba uspela s ďalším napadnutím postupu justície na generálnej prokuratúre a najvyššom súde krajiny, mohol by po žiadosti advokáta o odklad nástupu výkonu trestu zostať expolitik na slobode až do rozhodnutia najvyššieho súdu.



Westenthaler sa už do konfliktu s rakúskymi zákonmi dostal i skôr opakovane, a to pre údajnú falošnú výpoveď v kauze svojho ochrankára, ale aj pre ublíženie na zdraví či kladenie odporu štátnej moci.