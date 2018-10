TRAGICKÁ BILANCIA: V rakúskych horách zahynulo v lete 116 ľudí

Jedinou oblasťou, kde oproti vlaňajšku zaznamenali zvýšenie počtu obetí, a to až o 85 percent, je Štajersko, kde v porovnaní s vlaňajšími 13 osobami zahynulo v tomto roku 24 ľudí.

Innsbruck 2. októbra (TASR) - Na území Rakúska zahynulo v letnej sezóne 2018 (v období od 1. mája do 23. septembra) v horských terénoch celkove 116 ľudí, čo je najmenej v uplynulých desiatich rokoch.



Na tlačovej konferencii v Innsbrucku o tom v utorok informoval Karl Gabl, šéf kuratória pre alpskú bezpečnosť.



Priemerná hodnota tohto ukazovateľa v desiatich uplynulých rokoch predstavuje 136 zosnulých.



Tohtoročnú podstatne nižšiu smutnú bilanciu sa podarilo dosiahnuť napriek tomu, že krásne a suché letné počasie vylákalo do hôr veľké množstvo ľudí, zdôraznil podľa agentúry APA Gabl.



Jedinou oblasťou, kde oproti vlaňajšku zaznamenali zvýšenie počtu obetí, a to až o 85 percent, je Štajersko, kde v porovnaní s vlaňajšími 13 osobami zahynulo v tomto roku 24 ľudí. Odborníci pre to nemajú jednoduché vysvetlenie.



Väčšinu obetí i zranených tvoria podobne ako v predchádzajúcich rokoch občania Rakúska (44 percent) a susedného Nemecka (39 percent). Takmer polovica z nich si problémy privodila pri túrach, najčastejšie pri pádoch a pošmyknutiach. Až po nich nasleduje zlyhanie kardiovaskulárnej sústavy.