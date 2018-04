V Rakúsku ustanovili parlamentný vyšetrovací výbor pre kauzu BVT

V strede pozornosti poslancov by malo byť využívanie údajov a informácií a ich posúvanie tretím stranám.

Viedeň 20. apríla (TASR) - Parlamentný vyšetrovací výbor pre kauzu rakúskeho Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) ustanovili v piatok večer vo Viedni.



Predsedníčkou 18-členného kontrolného grémia bude druhá podpredsedníčka rakúskeho parlamentu Doris Buresová z opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ).



Informovala o tom tlačová agentúra APA.



Ide iba o tretí vyšetrovací výbor v histórii druhej rakúskej republiky, ktorý vznikol z iniciatívy parlamentnej menšiny (SPÖ, NEOS, Kandidátka Pilz).



Úlohou 18 poslancov-členov výboru, medzi ktorými má vládna koalícia väčšinu, bude preskúmať podozrenie z politicky motivovaného vplyvu na BVT v ostatných desiatich rokoch.



Opozícia už v návrhu signalizovala, že sa chce sústrediť predovšetkým na obdobie pôsobenia v súčasnosti suspendovaného šéfa BVT Petera Grindlinga, teda na čas od 1. marca 2008 do jeho suspendovania 13. marca 2018.



V strede pozornosti poslancov by malo byť využívanie údajov a informácií a ich posúvanie tretím stranám, vykonávanie služobného dozoru a vyšetrovanie či suspendovanie pracovníkov úradu, ale aj preskúmanie pravicovo-extrémistických aktivít referátu BVT pre extrémizmus. To isté platí o spolupráci BVT s krajinskými úradmi a inými vyšetrujúcimi inštitúciami vrátane Spolkového kriminálneho úradu a prokuratúry s dôrazom na vyšetrovanie a domové prehliadky v afére okolo BVT.



Grémium vzniklo v súlade s platnou legislatívou na obdobie 14 mesiacov, jeho pôsobenie sa môže však predĺžiť až na 20 mesiacov.