V Rakúsku zatkli údajného sympatizanta IS

Iračan je podozrivý z vlaňajších pokusov o vykoľajenie vlakov v Nemecku.

Viedeň/Mníchov 27. marca (TASR) - Iračana podozrivého z vlaňajších pokusov o vykoľajenie vlakov v Nemecku zadržali tento týždeň vo Viedni, oznámila v stredu prokuratúra v rakúskej metropole. Podľa nemeckých orgánov muž vo veku 42 rokov údajne sympatizuje s extrémistickou skupinou Islamský štát (IS). Informácie priniesli agentúry APA a DPA.



Muž skončil v rukách rakúskej polície v pondelok. Podľa viedenskej prokuratúry je "dôvodne podozrivý, že v októbri a decembri 2018 vykonal v Nemecku teroristické útoky na železničných tratiach". Prokuratúra v Mníchove a bavorský Krajinský kriminálny úrad následne informovali, že tento muž je údajne sympatizantom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



V októbri viacero páchateľov naplo nad koľajou na železničnej trati medzi Norimbergom a Mníchovom oceľové lano, ktoré poškodilo predné sklo vysokorýchlostného vlaku ICE. Súprava sa nevykoľajila a pri incidente neutrpel nikto zranenia. V decembri položili páchatelia na koľaje betónové bloky, pričom k plánovanému usmrteniu ľudí nedošlo len vďaka technickej poruche, uviedla prokuratúra vo Viedni.



V oboch prípadoch našli neďaleko miesta činu odkazy v arabčine, ako aj vlajky Islamského štátu.



Zadržaný Iračan sa podľa viedenskej prokuratúry k samotným činom priznal, popiera však ich teroristickú motiváciu. Obvinený je zo spáchania "teroristického trestného činu pokusu o vraždu, teroristického trestného činu vážneho poškodenia majetku a teroristického spolčovania sa", ako aj z účasti na aktivitách organizovanej zločineckej skupiny. V prípade uznania viny by mu za tieto skutky hrozil maximálny trest doživotia.



Denník Kronen Zeitung v stredajšom vydaní uviedol, že tento podozrivý z terorizmu mal priznaný štatút utečenca a pracoval pre bezpečnostnú firmu okrem iného pred supermarketmi a na futbalových štadiónoch. Podľa správy slúžil 15 rokov v irackej armáde.