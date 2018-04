V Rakúsku zaznamenali rekordný úbytok ľadovcov

Hlavným dôvodom úbytku ľadových más je podľa geológa mimoriadne teplé vlaňajšie leto.

Viedeň 6. apríla (TASR) - Ľadovce v Rakúsku sa v rokoch 2016 a 2017 skrátili priemerne o 25,2 metra, čo predstavuje rekordný úbytok v takmer 60-ročnej histórii meraní. Vyplýva to zo správy o stave ľadovcov, ktorú prezentoval geológ Andreas Kellerer-Pirklbauer a o ktorej obsahu informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Podľa toho istého zdroja zaregistrovali iba jediný ľadovec, a to Simonykees ležiaci na východe spolkovej krajiny Tirolsko, ktorý sa v skúmanom období nezmenšil.



Hlavným dôvodom úbytku ľadových más je mimoriadne teplé vlaňajšie leto, vyhlásil geológ a dodal, že priaznivý účinok na stav ľadovcov nemala ani predošlá teplá zima, ktorá bola chudobná na snehové zrážky. Negatívne ho ovplyvnil aj malý objem zrážok - od konca apríla 2017 zaznamenali v mnohých lokalitách iba polovičné alebo dvojtretinové množstvo oproti dlhodobému priemeru.



Spomínaný priemerný úbytok 25,2 metra je nielen výrazne nad vlaňajšou hodnotou (14,2 metra), ale aj nad priemerným úbytkom v ostatnom desaťročí (16,5 metra).



Iný odborník Gerhard Karl Lieb z Univerzity v Grazi naznačil, že ani budúcnosť rakúskych ľadovcov nie je veľmi ružová. Úbytok bude podľa jeho názoru pokračovať, nič na tom nezmení ani uplynulá zima bohatá na zrážky, i keď väčšie množstvo snehu situáciu, prirodzene, trochu zlepšuje. Rozhodujúcu úlohu zohráva však leto, zdôraznil a dodal, že pre ľadovce v Rakúsku by bolo ideálne upršané leto s nízkymi teplotami v horských dolinách.