V rámci vyšetrovania Ruska odsúdili v USA prvú osobu

Washington 3. apríla (TASR) - Holandský právnik Alex van der Zwaan, ktorý klamal americkým federálnym agentom vyšetrujúcim bývalého šéfa volebnej kampane Donalda Trumpa, Paula Manaforta, dostal v utorok 30 dní väzenia. Ide o prvý trest v rámci vyšetrovania osobitného výboru, ktoré je zamerané na Rusko. Právnik musí tiež zaplatiť pokutu 20.000 dolárov.



Verdikt nad van der Zwaanom môže naznačovať, čo nakoniec čaká ďalších obžalovaných, ktorí klamali tímu zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Medzi nimi sú napríklad bývalý poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť a poradca Trumpovho volebného štábu pre zahraničnú politiku, pripomenula tlačová agentúra AP.



Van der Zwaanovi hrozilo na základe federálnych zákonov od nula do šesť mesiacov väzenia a jeho obhajcovia sa snažili dosiahnuť, aby zaplatil pokutu a opustil krajinu. Avšak americká sudkyňa Amy Bermanová Jacksonová vysvetlila, že je potrebné odradiť ostatných od klamania pri vyšetrovaní prípadu s celosvetovou závažnosťou, a preto zvolila ako trest uväznenie.



Súdne konanie proti van der Zwaanovi nesúvisí priamo so zasahovaním Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, čo je vlastne stredobod Mullerovho vyšetrovania. Avšak boli odhalené nové detaily v prípade vláda verzus Manafort a tiež neznáme prepojenia vysokopostavených volebných poradcov Trumpa, napríklad Ricka Gatesa, s Ruskom. Tieto odhalenia tiež ukázali, ako sa prekrývajú svety medzinárodného práva, zahranično-poradenskej činnosti a politiky, upozornila agentúra AP.



Van der Zwaan vo februári priznal, že klamal americkým federálnym agentom o svojich kontaktoch s Gatesom a osobou, ktorá podľa prokurátorov mala kontakty na ruskú tajnú službu. Prokurátori zdôraznili, že van der Zwaan klamal vyšetrovateľom "opakovane".



Obhajcovia odsúdeného argumentovali, že trpel už dosť a že svojím "hrozným rozhodnutím" klamať federálnym úradom si už aj tak zničil život. Advokáti tiež vyvíjali tlak na sudkyňu Jacksonovú, aby dovolila van der Zwaanovi vrátiť sa čo najskôr do Londýna, kde žije s manželkou, ktorá je tehotná a čaká ich prvé dieťa.