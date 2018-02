V rámci vyšetrovania ruskej stopy obvinili aj Putinovho kuchára

Prezývku si petrohradský podnikateľ Prigožin vyslúžil pre svoju blízkosť k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Washington 16. februára (TASR) - Medzi 13 občanmi Ruska, obvinených americkou Veľkou porotou zo zasahovania do volebného procesu v USA, je aj ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, známy pod prezývkou "Putinov kuchár", ktorý údajne financoval šírenie propagandy a dezinformácií. Informovala o tom agentúra AP.



Túto prezývku si petrohradský podnikateľ Prigožin vyslúžil pre svoju blízkosť k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Jeho reštaurácie a cateringové spoločnosti totiž opakovane zabezpečovali Putinove večere so zahraničnými predstaviteľmi. Prigožinove impérium zaisťuje aj služby pre ruskú armádu.



Na vznesenie obvinení reagoval vyjadrením, že "Američania sú ľudia podliehajúci silným dojmom", ktorí vidia len to, čo chcú vidieť. Krok americkej Veľkej poroty ho podľa vlastných slov nijako neznepokojuje.



Na základe vyšetrovania osobitného amerického vyšetrovateľa Roberta Muellera boli voči 13 ruským občanom a trom spoločnostiam vznesené obvinenia z porušenia amerického trestného práva prostredníctvom zasahovania do volieb a politického procesu v USA. Mali sa pritom dopustiť sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila vznesené obvinenia na svojom profile na Facebooku za absurdné.



Medzi obvinenými je aj agentúra Internet Research Agency, takzvaná trollovská farma, špecializovaná na šírenie internetovej propagandy a dezinformácií. Tá podľa vyšetrovateľov začala do americkej politiky zasahovať už v roku 2014, teda zhruba dva roky pred prezidentskými voľbami v USA.



Agentúru podľa amerických vyšetrovateľov financoval práve Prigožin, ktorý sa už nachádza na sankčnom zozname americkej vlády. Okrem iného čelí aj podozreniam z vysielania ruských bojovníkov do Sýrie.



Podľa námestníka ministra zahraničných vecí Roda Rosensteina sa na zložitej konšpirácii zameranej na ovplyvnenie prezidentských volieb v USA v prospech Donalda Trumpa vedome nezúčastňovali žiadni americkí občania.



Rosenstein však zdôraznil, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zasahovanie Ruska do volieb ovplyvnilo ich konečný výsledok. Obvinení ruskí občania a spoločnosti sa podľa neho zameriavali na šírenie nedôvery k prezidentským kandidátom i k celému americkému politickému systému.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štátom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojej kampane s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.