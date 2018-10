V Rijáde sa začalo investičné fórum pre vraždu novinára Chášukdžího

Svoju účasť na fóre odriekli pre Chášukdžího násilnú smrť šéfovia ekonomických rezortov zo Spojených štátov, Británie a Francúzska, ktorí majú so Saudskou Arábiou uzavreté veľké zbrojné kontrakty.

Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia je od utorka hostiteľom investičného summitu, ktorý ovplyvňuje neúčasť mnohých západných politikov, lídrov svetovej ekonomiky a vplyvných podnikateľov. Príčinou ich neúčasti je vražda novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule.



Cieľom medzinárodnej konferencie s názvom The Future Investment Initiative, ktorú v Rijáde usporadúva saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, je okrem iného predstaviť aj ním v kráľovstve presadzované ekonomické reformy.



Svoju účasť na tohtoročnom fóre, prezývanom aj "Davos v púšti", odriekli pre Chášukdžího násilnú smrť šéfovia ekonomických rezortov zo Spojených štátov, Británie a Francúzska, ktorí majú so Saudskou Arábiou uzavreté veľké zbrojné kontrakty.



Nepricestovali ani vedúci predstavitelia investičnej banky JP Morgan, spoločností Ford, Uber či Siemens a ďalších. Chýbajú aj médiá ako agentúra Bloomberg, televízna stanica CNN alebo spravodajcovia denníka Financial Times.



Veľkú delegáciu, pozostávajúcu z 30 podnikateľov či predstaviteľov rezortu kultúry, však do Rijádu vyslalo Rusko, informovala agentúra RIA Novosti. Cieľom ruskej delegácie je "zoznámiť sa s krajinou a nájsť zaujímavých partnerov".



Britský denník The Telegraph v utorok napísal, že organizátori investičného fóra v pondelok zo svojej webovej stránky stiahli zoznam rečníkov, ktorí by mali na konferencii vystúpiť. Okrem toho odmietli potvrdiť počet účastníkov podujatia. Oficiálna webová stránka fóra sa v pondelok stala tiež terčom počítačového útoku. K zodpovednosti zaň sa zatiaľ nikto neprihlásil.



Rijád v sobotu 20. októbra po prvý raz priznal, že saudskoarabský novinár Chášukdží, ktorý žil v USA a písal pre denník Washington Post, bol na spomínanom konzuláte v Istanbule 2. októbra zabitý pri bitke, ktorá vypukla po bližšie nešpecifikovanej hádke. Okolnosti jeho smrti sú stále nevyjasnené.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už skôr oznámil, že podrobnosti o zabití Chášukdžího odhalí v utorok v prejave v parlamente.