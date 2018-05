V Ríme sa obnovili rokovania o vytvorení novej vlády

Hnutie piatich hviezd a pravicovopopulistická Liga Severu požiadali prezidenta o ďalších 24 hodín a začali opäť rokovať o možnom konsenze, ktorý by bol základom spoločného vládnutia oboch subjektov.

Rím 9. mája (TASR) - Vo vnútropolitickej situácii v Taliansku, kde niektorí analytici očakávali už v stredu prípadné vymenovanie dočasnej "neutrálnej vlády" prezidentom s cieľom schváliť rozpočet a pripraviť predčasné voľby na začiatok roka 2019, došlo v stredu však k prekvapujúcemu zvratu.



Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovopopulistická Liga Severu požiadali prezidenta o ďalších 24 hodín a začali opätovne rokovať o možnom konsenze, ktorý by bol základom spoločného vládnutia oboch subjektov.



Prebiehajúce stretnutie lídrov oboch politických subjektov - Luigiho Di Maia a Mattea Salviniho - dalo krajine opäť nádej, že sa podarí nájsť politické riešenie súčasnej patovej situácie. O vážnosti rokovaní svedčí fakt, že prebiehajú za zatvorenými dverami.



Salvini sa nechal počuť, že sa zainteresovaní do poslednej chvíle pokúsia prekonať jestvujúce rozpory a nájsť riešenie. Šéf parlamentnej frakcie Ligy Severu Gian Marco Centinaio podľa tlačovej agentúry DPA dokonca pripustil, že "teraz je všetko možné".



Ako je známe, taliansky prezident Sergio Mattarella v pondelok pripustil neúspech dva mesiace trvajúcich koaličných rokovaní a vyzval hašteriace sa politické strany, aby podporili dočasnú "neutrálnu vládu".



Zároveň naznačil, že ak by takáto administratíva, nezávislá od politických strán, nezískala potrebnú parlamentnú podporu, ďalšie voľby by sa mohli uskutočniť už v júli alebo v jeseni tohto roku.



Dve najsilnejšie talianske politické subjekty súčasnosti už skôr v pondelok vyjadrili nesúhlas so širokospektrálnou vládou technokratov a vyzvali, aby sa voľby konali 8. júla, čo je podľa zákona najskorší možný termín.



Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech protisystémovému Hnutiu piatich hviezd a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je tak euroskeptická Liga Severu, ako aj strana expremiéra Silvia Berlusconiho Vpred Taliansko (FI). Práve Berlusconiho postoj môže zohrať významnú úlohu aj pri teraz obnovených rokovaniach.



V marcových voľbách však, ako je známe, žiadny zo subjektov nezískal absolútnu väčšinu v zákonodarnom zbore.