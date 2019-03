V Ríme vyzývajú na udelenie občianstva chlapcovi z uneseného autobusu

Policajti v stredu pri zásahu zastavili autobus so žiakmi, ktorý prešiel 40 kilometrov z provincie Cremona k Milánu.

Miláno 21. marca (TASR) - Líder talianskeho Hnutia piatich hviezd (M5S) Luigi Di Maio vo štvrtok vyzval úrady, aby urýchlene udelili občianstvo 13-ročnému egyptskému chlapcovi Ramymu Shehatovi, ktorého ocenil ako hrdinu za to, že v stredu počas únosu školského autobusu jeho vodičom prvý zalarmoval políciu. Informovala o tom agentúra AP.



Ramy Shehata "riskoval svoj život, aby zachránil spolužiakov", napísal na Facebooku Di Maio. Dodal, že požiada talianskeho premiéra o udelenie občianstva chlapcovi pre mimoriadne zásluhy.



S uvedenou výzvou prišiel chlapcov otec, ktorý sa do Talianska prisťahoval v roku 2001. Ramy sa už narodil v Taliansku. Práve jemu sa pripisujú zásluhy za pomoc pri záchrane 51 školákov — úradom zavolal z telefónu, ktorý ukryl pred vodičom, hoci ten v unesenom autobuse prikázal pozbierať všetky mobily a spútal dvoch učiteľov telocviku.



Vodič sa deťom vo veku 12-13 rokov z mesta Crema vyhrážal: "Odtiaľto sa nikto nedostane živý."



Policajti v stredu pri zásahu zastavili autobus so žiakmi, ktorý prešiel 40 kilometrov z provincie Cremona k Milánu. Deti 51 detí a ich dospelý sprievod vyslobodili cez rozbité zadné okno vozidla, avšak ku koncu akcie vodič autobus podpálil. Nikto neutrpel vážne zranenia. Z vozidla zostala len čierna obhorená kostra.



Talianska agentúra ANSA informovala, že ministerstvo vnútra urýchľuje vybavovanie žiadosti o občianstvo pre chlapca, ale zároveň mieni odobrať občianstvo vodičovi autobusu. Je ním Ousseynou Sy, 47-ročný senegalský migrant, ktorý sa stal talianskym občanom v roku 2004.



Sy je vo väzbe pre podozrenie z únosu, úmyslu spáchať masaker, podpaľačstva a kladenia odporu polícii s priťažujúcou okolnosťou terorizmu, pretože incident vyvolal paniku. Podľa prokuratúry nič nenasvedčuje tomu, že Sy sa zradikalizoval alebo bol napojený na islamských teroristov. Skôr konal ako "osamelý vlk". Avšak Sy ešte na mieste činu vyhlásil, že únos detí mal pritiahnuť pozornosť na úmrtia migrantov v Stredozemnom mori, napísala agentúra AFP.



Tiziana Magariniová, tretia členka dospelého sprievodu žiakov, televízii Sky TG24 povedala, že vodič pôsobil počas celej situácie ako normálne mysliaci človek — z miery ho vyviedlo až to, keď videl, že autobus obkľúčila polícia.



Kolegovia vodiča talianskym médiám povedali, že Sy sa rozišiel so svojou talianskou manželkou, s ktorou má dve neplnoleté deti, a práve "vtedy sa začali jeho problémy".