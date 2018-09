V Riu de Janeiro protestovali proti favoritovi prezidentských volieb

Bolsonaro má obzvlášť nízku podporu u žien, ktoré v sobotu viedli protesty proti nemu, i keď medzi demonštrantmi boli aj muži a deti.

Rio de Janeiro 30. septembra (TASR) - Tisíce Brazílčanov sa v sobotu v Riu de Janeiro zúčastnili na proteste proti favoritovi prezidentských volieb Jairovi Bolsonarovi, ktorý má kvôli svojim znevažujúcim vyhláseniam na adresu žien, černochov a gayov mnoho odporcov.



Na demonštrácii v centre Rio de Janeira sa tancovalo a spievalo a jej účastníci podľa agentúry AP skandovali: "Jeho nie!" Jeho o heslo, ktoré je typické pre časť voličov snažiacich sa zabrániť Jairovi Bolsonarovi získať v októbrových voľbách funkciu prezidenta.



Podľa AP sa na demonštrácii proti Bolsonarovi zúčastnilo asi 7000 ľudí. Počas víkendu sa však v Brazílii uskutočnia aj mítingy na podporu tohto kandidáta.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že Bolsonaro je favoritom prezidentských volieb - volilo by ho 28 percent opýtaných. Bolsonaro má však spomedzi všetkých kandidátov aj najvyššiu mieru odmietania voličmi. Tento faktor by mohol byť obzvlášť dôležitý, keby sa o prezidentovi rozhodovalo až v druhom kole volieb. Vo väčšine prieskumov však Bolsonaro vyšiel z druhého kola porazený.



Bolsonaro má obzvlášť nízku podporu u žien, ktoré v sobotu viedli protesty proti nemu, i keď medzi demonštrantmi boli aj muži a deti.



Bolsonara, ktorého pred tromi týždňami na predvolebnej akcii bodol útočník nožom do brucha, prepustili v sobotu z nemocnice, kde sa počas hospitalizácie podrobil viacerým chirurgickým zákrokom.