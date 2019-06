V roku 2017 užívalo drogy 5,5 percenta svetovej populácie

Najčastejším typom užívanej drogy je marihuana a za najnebezpečnejšie drogy sú v správe UNODC označené opioidy: heroín a ópium.

Viedeň 26. júna (TASR) - V roku 2017 užívalo marihuanu, kokaín, ópium a syntetické drogy okolo 271 miliónov ľudí na celom svete. Ide o 5,5 percenta svetovej populácie vo veku 15-64 rokov, uvádza Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) so sídlom vo Viedni vo svojej najnovšej výročnej správe zverejnenej v stredu.



Najčastejším typom užívanej drogy je marihuana a za najnebezpečnejšie drogy sú v správe UNODC označené opioidy: heroín a ópium.



UNODC v správe konštatuje, že lepší výskum a presnejšie údaje ukázali, že nepriaznivé zdravotné následky užívania drog sú závažnejšie a rozšírenejšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



V správe sa tiež uvádza, že počet narkomanov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, sa v roku 2017 zvýšil z 30 na 35 miliónov. V danom roku sa zvýšil aj počet úmrtí spôsobených užívaním drog (585.000).



V roku 2017 sa produkcia kokaínu v porovnaní s rokom 2016 zvýšila o štvrtinu — vyrobilo sa ho 1976 ton, pričom Kolumbia so 70-percentným podielom zostáva centrom jeho výroby. Hlavná časť kokaínu vyrobeného v Latinskej Amerike smeruje do Severnej Ameriky a krajín západnej a strednej Európy.



Podľa UNODC bolo v roku 2017 zhabaných 1275 ton kokaínu, čo je v porovnaním s rokom 2016 nárast o 13 percent. Zásluhu na tom má účinnejšia medzinárodná spolupráca.



Napriek všetkému kokaín užíva vo svete 18,1 milióna ľudí, pričom 2,1 percenta z nich predstavuje dospelá populácia Spojených štátov.



Pokiaľ ide o heroín, jeho výroba po dvoch desaťročiach prvý raz klesla, pričom v roku 2018 to bolo o 25 percent na 7790 ton. Tento pokles je spôsobený najmä 17-percentným úbytkom výmery maku v Afganistane, odkiaľ pochádza viac ako 80 percent svetovej produkcie.



Spomínané zníženie výroby heroínu súvisí čiastočne so suchom, ale aj s poklesom cien, ktorý "je pravdepodobne spojený s nadprodukciou v predchádzajúcich rokoch", čím sa "táto kultúra sa stala (pre pestovateľov) menej lukratívnou".



Tento pokles je však relatívny, pretože sa prejavil po skokovom náraste produkcie ópia (o 65 percent) v roku 2017.



UNODC vo svojej správe vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nárastom počtu ľudí zo Severnej Ameriky a Afriky užívajúcich syntetické drogy. V tejto súvislosti poukazuje na 13-percentný nárast počtu úmrtí súvisiacich s používaním opiátov v USA. V správe sa konštatuje, že tento vývoj spôsobila aj obľúbenosť syntetického opioidu fentanyl, ktorý je 50-krát silnejší ako heroín a ľahko dostupný na lekársky predpis.



V Afrike je na vzostupe užívanie lieku tramadol. V priebehu siedmich rokov sa jeho užívanie zvýšilo 12-násobne na 125 ton.



Celkovo v roku 2017 bolo na celom svete evidovaných 585.000 úmrtí súdiacich s užívaním drog, pričom v roku 2015 to bolo 450.000 úmrtí.



Tento nárast je čiastočne spojený s lepším zberom štatistických údajov a ich spracovaním v niektorých krajinách, ako sú India a Nigéria. Táto štatistika však nezahŕňa Čínu.



Najnovšia štatistika UNODC bola zverejnená 26. júna, ktorý je Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s nimi.