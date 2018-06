V. Putin odmietol komentovať fámy o svojom doživotnom mandáte

Lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý je jeho veľkým kritikom, prirovnal ruský prezident ku klaunovi.

Moskva 5. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmieta tvrdenia, že sa v Rusku snaží vybudovať autoritársky režim. V rozhovore pre rakúsku verejnoprávnu televíziu a rozhlas (ORF), ktorý poskytol pred utorňajšou návštevou Rakúska, sa nechcel vyjadriť ani k možnosti referenda o svojom doživotnom mandáte vykonávať úrad prezidenta. Lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý je jeho veľkým kritikom, Putin v rozhovore prirovnal ku klaunovi.



Prepis rozhovoru v ruštine zverejnil Kremeľ na svojej webovej stránke.



Tvrdenia o tom, že sa v Rusku snaží vybudovať autoritársky režim a vytvára si imidž cára, Putin rozhodne odmietol. Vyhlásil, že to "absolútne nezodpovedá skutočnosti, pretože v Rusku je demokratické zriadenie a všetci žijú v rámci platnej ústavy".



Putin podľa agentúry Interfax poukázal na to, že možnosť hlasovať v posledných voľbách využilo takmer 70 percent voličov, čo je takmer polovica všetkých občanov Ruska.



Dodal, že vážne námietky voči priebehu volieb nemali ani medzinárodní pozorovatelia. "Tu niet nijakých pochybností: demokracia v Rusku sa upevnila," uzavrel Putin.



Ruský prezident v rozhovore rozhodne odmietol komentovať dohady o možnosti vypísať referendum o jeho doživotnom mandáte na pôsobenie vo funkcii. "Špekulácie nekomentujem. Myslím, že z pozície prezidenta Ruskej federácie by to bolo neseriózne," vyhlásil.



V odpovedi na otázku o jeho plánoch po skončení mandátu vyhlásil, že jeho terajšie obdobie vo funkcii prezidenta sa "ešte len začalo". "Sme na začiatku cesty. Neponáhľajme sa. Nikdy som neporušil ústavu a ani sa na to nechystám," zdôraznil.



Na otázku ORF, prečo nikdy nevyslovuje meno vodcu opozície a protikorupčného blogéra Alexeja Navaľného, Putin odpovedal, že Rusko potrebuje politikov s "pozitívnym programom".



"Voliči nereagujú na tých, ktorí nemajú konkrétne riešenia pre existujúce problémy," myslí si Putin. Dodal, že "podpora opozičných kandidátov býva vyjadrená zlomkami percent".



"Nechceme, aby nám podsunuli ešte jedného, druhého, tretieho či piateho (gruzínskeho exprezidenta Michaila) Saakašviliho... Vám sa také figúrky ako politickí činitelia páčia? Načo sú nám takí klauni," pýtal sa Putin moderátora.



V komentári ku konštatovaniu novinára ORF, že ruskí voliči nemali možnosť oboznámiť sa s programom Navaľného, pretože v prezidentských voľbách nemohol kandidovať, Putin povedal, že "voliči si môžu zisťovať údaje o komkoľvek", pretože "internet v Rusku je slobodný, nikto ho nezablokoval a aj médiá sú slobodné".



"Ak človek získa u voliča nejakú vážnosť, potom sa stáva osobou, s ktorou musí komunikovať, dohovárať sa či viesť dialóg aj štátna moc. Ale ak sa miera dôvery k nemu meria jedným, dvoma, tromi percentami či stotinami percenta, niet o čom hovoriť," vysvetlil Putin.



Na tézu, že pri posledných voľbách primátora Moskvy dostal Navaľnyj 27 percent hlasov, Putin odpovedal, že jeho kandidatúru v prezidentských voľbách podporilo ešte viac Moskovčanov, ktorých označil za "veľmi zrelých voličov".



Otázku ohľadom vplyvu Putinovi blízkeho človeka Jevgenija Prigožina, známeho pod prezývkou Putinov kuchár, na výsledok posledných prezidentských volieb v USA, Putin zmietol zo stola. "Naozaj si myslíte, že človek, ktorý sa venuje reštauračnému biznisu... môže zo svojej pozície vplývať na voľby v USA alebo nejakej európskej krajine?".



Putin súčasne vyzval na rozlišovanie medzi ruskou vládou, ruským štátom, ruskými občanmi a právnickými osobami.



Na poznámku novinára, že Prigožin sa nevenuje len reštauračnému podnikaniu, ale jeho firmy podpísali dohody aj s ministerstvom obrany a dostávajú aj iné štátne zákazky, Putin odporučil: "Jeho sa spýtajte. Ruský štát s tým nemá nič spoločné".



Na tom, že sa s Prigožinom osobne pozná, Putin nevidí nič zvláštne. "Poznám veľa ľudí aj v Petrohrade, aj v Moskve. V USA je taký 'figurant' - pán (George) Soros, ktorý sa mieša všetkého na celom svete. A mne naši americkí priatelia hovoria: Amerika ako štát s tým (Sorosovými aktivitami) nemá nič spoločné."



Na záver interview sa rakúsky novinár pýtal na množstvo fotografií z Putinových dovoleniek: "Je veľa fotografií, ktoré vás zachytávajú polonahého, čo je na hlavu štátu pomerne nezvyčajné." Putin na jeho poznámku reagoval, že nevidí dôvod, aby sa "počas dovolenky schovával poza kríky", a dodal, na svojich medializovaných fotografiách z dovoleniek nevidí nič zlé.