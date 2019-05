V Rumunsku potvrdili trest pre predsedu vládnucej strany Dragneu

Dragneu odsúdili vlani v júni na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal.

Bukurešť 27. mája (TASR) - Predseda rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea pôjde do väzenia po tom, ako tamojší najvyšší súd zamietol jeho odvolanie voči odsúdeniu za korupciu. V pondelok o tom informoval rumunský najvyšší súd, píše agentúra AFP.



Dragneu odsúdili vlani v júni na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal.



"Súd odobril rozhodnutie z nižšej inštancie," oznámili vo svojom verdikte sudcovia.



Dragnea má teraz 24 hodín na to, aby sa nahlásil polícii a nastúpil do výkonu trestu.



Dragnea je najvplyvnejším politikom krajiny, avšak pre usvedčenie z podvodu, ktorého sa mal dopustiť ešte v súvislosti s referendom z roku 2012, sa v súlade s platnou rumunskou legislatívou nemôže stať premiérom.