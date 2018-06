Demonštrácie v Rumunsku: Opozícia chce hlasovať o nedôvere vláde

Demonštrujúcich Rumunov pobúrili kontroverzné zákonné opatrenia na obmedzenie právomocí prokurátorov, ktoré v pondelok schválil parlament.

Bukurešť 20. júna (TASR) - Protivládni demonštranti sa v stredu dostali v Rumunsku do potýčok s políciou. Došlo k tomu na proteste proti kontroverznej legislatíve obmedzujúcej právomocí prokurátorov, ktorú nedávno prijal rumunský parlament a ktorá podľa demonštrantov uľahčí korupciu na vysokých postoch.



Stovky demonštrantov sa zhromaždili pred sídlom vlády v Bukurešti. Mávali rumunskými, americkými i európskymi zástavami a kričali "Nevzdáme sa!" Demonštrovalo sa i pred kanceláriou šéfa vládnucich sociálnych demokratov (PSD) Livia Dragneu a menšie protesty prebehli aj v ďalších rumunských mestách ako Brašov, Sibiu a Jasy, informovala agentúra AP.



Skupine demonštrantov sa predtým v stredu podarilo preniknúť aj do budovy rumunského parlamentu, kde následne zorganizovali hlučný protest. Do parlamentu sa im podarilo dostať za pomoci poslancov z opozičnej strany Zväz záchrany Rumunska (USR).



Rumunská opozícia - USR, Národná liberálna strana (PNL) a Strana pre ľudové hnutie (PMP) - zároveň v stredu predložila v parlamente návrh na hlasovanie o nedôvere vláde premiérky Viorice Dancilovej.



Demonštrujúcich Rumunov pobúrili kontroverzné zákonné opatrenia na obmedzenie právomocí prokurátorov, ktoré v pondelok schválil parlament. Podľa kritikov ide o krok, z ktorého bude profitovať šéf vládnucich sociálnych demokratov (PSD) Liviu Dragnea. Ten je totiž v súčasnosti vyšetrovaný pre podozrenie z korupcie a vo štvrtok by súd v súvislosti s jeho prípadom mal vyniesť verdikt.



Medzi novinkami je aj opatrenie, podľa ktorého vyšetrovanie nemôže trvať dlhšie ako jeden rok, čo v praxi znamená, že niektoré prípady budú automaticky odložené, ak nedôjde k vzneseniu obvinenia. Dotknúť by sa to mohlo najmä prípadov vyšetrovania korupcie, ktoré v minulosti trvali aj niekoľko rokov.



Dragnea síce vedie Sociálnodemokratickú stranu (PSD), ale nemôže vykonávať funkciu premiéra, pretože bol v roku 2016 odsúdený za volebný podvod. Okrem toho rumunská protikorupčná prokuratúra ho začala vyšetrovať pre podozrenie zo zneužitia fondov Európskej únie. Dragnea sa však podľa agentúry DPA snaží riadiť vládu zo zákulisia a vytvárať podmienky pre svoj návrat na post premiéra.