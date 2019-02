V Rusku si pripomenuli 30. výročie ukončenia vojny v Afganistane

Sovietska invázia prišla na vrchole studenej vojny medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom.

Moskva 15. februára (TASR) - Stovky vojnových veteránov vyšli v piatok do ulíc ruskej metropoly Moskva, aby si pripomenuli 30. výročie ukončenia invázie vojsk vtedajšieho Sovietskeho zväzu (ZSSR) do Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.



V sprievode dychovky kráčali ulicami Moskvy stovky veteránov oblečené v olivovozelených maskáčoch a nesúce portréty spolubojovníkov, ktorí počas desaťročie trvajúceho konfliktu v Afganistane padli v boji. Od začiatku vojny v roku 1979 do jej ukončenia v roku 1989 zahynulo v Afganistane viac ako 14.000 sovietskych vojakov.



"Ľudia o tejto vojne nechcú počuť. Akoby to bola len naša vojna, ktorá obyčajných ľudí nezaujíma. Dokonca ani moje deti nezaujíma," uviedol účastník spomienkového pochodu Andrej Gusev, ktorý v Afganistane slúžil v rokoch 1984-86.



Sovietska invázia prišla na vrchole studenej vojny medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom. Posledný sovietsky vojak opustil Afganistan 15. februára 1989, čím sa skončila desať rokov trvajúca invázia, ktorej cieľ — poraziť protikomunistických povstalcov podporovaných Spojenými štátmi, v tom čase známych ako mudžáhidi (mudžahedíni), čiže svätí bojovníci — sa nepodarilo dosiahnuť.