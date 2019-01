V Rusku zadržali aj otca zatknutého senátora z Kaukazu

Ako informovala agentúra Interfax, Rauf a Raul Arašukovovci sú podozriví z krádeže viac ako desiatich miliárd rubľov (132 miliónov eur).

Moskva 30. januára (TASR) - Ruská polícia zadržala v stredu v Moskve senátora Raufa Arašukova, ktorý v hornej komore ruského parlamentu zastupoval Karačajsko-čerkeskú republiku. V Petrohrade bol neskôr zadržaný aj senátorov otec Raul Arašukov.



Ako informovala agentúra Interfax, Rauf a Raul Arašukovovci sú podozriví z krádeže viac ako desiatich miliárd rubľov (132 miliónov eur).



Podľa správ rozhlasovej stanice Echo Moskvy bol Rauf Arašukov zadržaný a je vypočúvaný v rámci vyšetrovania krádeže zemného plynu v hodnote 30 miliárd rubľov (396 miliónov eur) a vytvorenia zločineckej skupiny, ako aj v súvislosti so spáchaním vrážd a iných trestných činov.



Interfax spresnil, že senátorovho otca Raula Arašukova zadržala polícia v jednej z petrohradských pobočiek ruského plynárenského koncernu Gazprom. Z Petrohradu ho majú previezť do Moskvy, kde sa podrobí ďalším výsluchom.



Policajný zdroj pre Interfax uviedol, že vyšetrovacie a operatívne činnosti sa vykonávajú s cieľom dekriminalizovať Karačajsko-čerkeskú republiku a Severokaukazský federálny okruh v súvislosti s rozsiahlymi aktivitami organizovaného zločinu, ktoré vyústili do krádeže viac ako desiatich miliárd rubľov," povedal zdroj.



Zdroje Interfaxu dodali, že polícia v Karačajsko-Čerkesku domy senátora i jeho otca prehľadáva.



Horná komora ruského parlamentu v stredu Raufa Arašukova zbavila poslaneckej imunity a vydala ho na stíhanie v súvislosti s vraždou spáchanou pred deviatimi rokmi.



Arašukova mladšieho, ktorý v senáte zastupoval Karačajsko-Čerkeskú republiku ležiacu na Kaukaze, zatkli v stredu priamo v zasadacej sále Rady federácie. Ako podotkla rozhlasová stanica Echo Moskvy, poslanec sa pokúsil o útek, polícia ho však zadržala a vyviedla zo sály.



Rauf Arašukov bol členom vládnej strany Jednotné Rusko, ktorá mu však v súvislosti s trestným vyšetrovaním pozastavila členstvo.



Ruská redakcia BBC s odvolaním sa na zdroje vo vyšetrovacích orgánoch uviedla, že proti Raufovi Arašukovovi svedčili tri osoby, ktoré ho obvinili z objednania si vraždy miestneho mládežníckeho aktivistu Aslana Žukova. Arašukov je podozrivý aj v súvislosti s vraždou Fraľa Šebzuchova, poradcu vtedajšieho karačajsko-čerkeského prezidenta.