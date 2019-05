V Rusku zadržali muža, ktorý IS poukázal najmenej 50 miliónov rubľov

Zadržaný Georgij Gujev uskutočňoval bezhotovostné prevody na bankové karty osôb, ktoré sa zúčastnili na bojoch v Sýrii ako príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát.

Moskva 16. mája (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) a Vyšetrovací výbor (Sledkom) zadržali obyvateľa severokaukazskej republiky Severné Osetsko, ktorý je podozrivý, že teroristickej organizácii Islamský štát poukázal najmenej 50 miliónov rubľov (v prepočte 690.000 eur). Informovali o tom vo štvrtok ruský denník Novaja gazeta a tlačová agentúra Interfax.



Vyšetrovaním sa zistilo, že zadržaný Georgij Gujev od januára 2015 do mája 2019 uskutočňoval bezhotovostné prevody na bankové karty osôb, ktoré sa zúčastnili na bojoch v Sýrii ako príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát.



Ďalšie finančné prostriedky Gujev údajne previedol na zakladateľa islamskej dobročinnej nadácie Muchadžirun, po ktorom je v Rusku vyhlásené pátranie pre podozrenie z podpory terorizmu.



Počas prehliadky v mieste bydliska zadržanej osoby polícia našla extrémistickú literatúru, značný počet bankových kariet, "mobilné telefóny s pokynmi od koordinátorov IS".



Hovorkyňa Sledokomu Svetlana Petrenková uviedla, že voči Gujevovi bude v krátkom čase vznesené obvinenie a súd rozhodne o jeho vzatí do väzby.