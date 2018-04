V Rusku zadržali predpokladaných teroristov, plánovali útoky v Moskve

Zadržaní príkazy dostávali prostredníctvom textovej aplikácie priamo od členov IS.

Moskva 27. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala štyroch mužov podozrivých z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorí plánovali teroristické útoky v Moskve. S odvolaním sa na piatkovú správu FSB o tom informovala agentúra AP.



Štvoricu príslušníkov predpokladanej "spiacej bunky" IS zadržali v Moskovskej oblasti po tom, ako tam pricestovali z ťažobného mesta Novyj Urengoj v západnej časti Sibíri, uviedla FSB.



Zadržaní plánovali vykonať v Moskve útoky, pričom príkazy dostávali prostredníctvom textovej aplikácie priamo od členov IS.



V meste Novyj Urengoj zadržali tiež 20 osôb podozrivých z napomáhania tejto bunke.



Ako doplnila AP, zatiaľ čo ruská armáda poskytuje od roku 2015 v Sýrii tamojším vládnym vojskám vzdušné krytie, zo samotnej Ruskej federácie odišli do Sýrie tisícky sympatizantov islamizmu, aby tam po boku IS bojovali proti vláde prezidenta Bašára Asada.