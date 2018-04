V Saudskej Arábii 18. apríla otvoria kino pre verejnosť po 35 rokoch

Premietanie vo verejných kinách teraz bude povolené prvýkrát od začiatku 80. rokov, keď ich v krajine zakázali.

Rijád 5. apríla (TASR) - Sieť kín American Multi-Cinema (AMC) vo štvrtok oznámila, že v Saudskej Arábii otvorí 18. apríla vôbec prvé kino pre verejnosť po viac ako 35 rokoch. AMC plánuje podľa agentúry AP v saudskoarabskom kráľovstve otvoriť do roku 2030 až do 100 kinosál.



Prvá z nich bude v metropole Rijád, kde najskôr uvedú akčný film Black Panther. Znovuotvorenie kín ohlásila ešte v decembri saudskoarabská vláda, pripomenula agentúra AP, podľa ktorej ide o ďalšie zo série opatrení, akými sa saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán usiluje o sociálne reformy v krajine.



Saudskoarabské ministerstvo kultúry a informácií v decembri informovalo, že komisia pre audiovizuálne médiá začala s procesom udeľovania potrebných licencií komerčným kinám. Premietanie vo verejných kinách teraz bude povolené prvýkrát od začiatku 80. rokov, keď ich v krajine zakázali.



Opatrenie je súčasťou reformného plánu saudskoarabského kráľovstva nazvaného Vízia 2030, za ktorého spustením stojí vplyvný korunný princ. Ten sa usiluje o zlepšenie obrazu krajiny v zahraničí a o jej otvorenie pre zahraničných investorov. V rámci týchto snách bol v kráľovstve už zrušený zákaz šoférovania žien, ktorý do platnosti vstúpi v júni.



Muhammad bin Salmán je tiež vnímaný ako hlavný strojca rozsiahlej kampane proti korupcii v Saudskej Arábii, v rámci ktorej boli vlani zatknuté desiatky členov kráľovskej rodiny a štátnych predstaviteľov.