V Saudskej Arábii zadržali skupinu aktivistov bojujúcich za práva žien

Dubaj 22. mája (TASR) - Saudská Arábia zadržiava a vypočúva najmenej desať bojovníkov za práva žien. Ide o sedem žien a troch mužov, ktorým úrady odmietli povoliť stretnutie s advokátmi.



Ako v utorok informovala agentúra AP, tieto zadržania sa považujú za súčasť pretrvávajúcich represií voči osobám kritickým k vláde. Saudskoarabské médiá uviedli, že aktivistov zadržali jednotky z veliteľstva štátnej bezpečnosti, ktorá je podriadená priamo panovníkovi a korunnému princovi.



Nemenovaní aktivisti pre agentúru AP uviedli, že siedmi zo zadržaných sa angažovali vo veci založenia mimovládnej organizácie Amina, ktorá mala poskytovať pomoc a útočisko obetiam domáceho násilia a nedávno požiadala úrady o registráciu.



K zatknutiu skupiny došlo po tom, ako 32-ročný korunný princ Muhammad bin Salmán začal v Saudskej Arábii presadzovať balík sociálnych reforiem, ktoré zahŕňajú právo pre ženy šoférovať či navštevovať športové podujatia na štadiónoch.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) uviedla, že princove prísľuby reforiem vyznievajú naprázdno v situácii, keď sa v kráľovstve pritvrdzujú zásahy voči kritikom vlády. "Jeho sľuby neznamenajú nič, ak tí, ktorí bojovali za právo žien šoférovať autá, sú za mrežami za to, že pokojným spôsobom viedli kampaň za slobodu pohybu a rovnosť," upozornila Samah Hadídová, riaditeľka AI pre Blízky východ.



AP poznamenala, že keď kráľovský dvor vlani vydal dekrét, ktorým oznámil, že ženy budú mať od roku 2018 právo riadiť motorové vozidlá, kráľovský súd viaceré aktivistky varoval pred poskytovaním rozhovorov médiám alebo vyjadrovaním sa na sociálnych sieťach.



Po týchto upozorneniach niektoré ženy na istý čas opustili krajinu, iné prestali vyjadrovať svoje názory v mikroblogoch na sieti Twitter. V posledných týždňoch aktivisti tvrdia, že desiatkam bojovníkov za práva žien úrady zakázali vycestovať do zahraničia.



Niektoré z nedávno zadržaných žien sú považované za ikonické postavy hnutia za práva žien v Saudskej Arábii. Sú medzi nimi aj aktivistky bojujúce za zrušenie zákonov o opatrovníctve, ktoré dávajú mužom konečné slovo pri rozhodovaní, či sa žena môže vydať, získať pas alebo cestovať do zahraničia. Ich úsilie bolo vnímané ako súčasť širšieho pohybu v záujme posilnenia demokratických a občianskych práv v krajine.