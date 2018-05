V severozápadnom Kongu pokračuje očkovanie proti ebole

Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent.

Kinshasa 28. mája (TASR) - Úrady v Konžskej demokratickej republike (KDR) spustili v pondelok očkovanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšieho obyvateľstva v meste Bikoro na severozápade krajiny. V tomto meste potvrdili začiatkom mája nové prípady eboly.



Minister zdravotníctva Oly Ilunga odcestoval v pondelok do Bikora, aby tam dohliadol na očkovanie minimálne desiatich osôb. V Bikore úrady zaznamenali päť z 12 potvrdených úmrtí na toto nákazlivé ochorenie, píše agentúra AP.



Proti ebole preventívne zaočkovali riaditeľa nemocnice v Bikore, ako aj ďalší zdravotnícky personál, ktorí prichádza do kontaktu s nakazenými.



Konžská očkovacia kampaň, ktorú spustili v uplynulom týždni v meste Mbandaka, sa zameriava na viac ako 1000 zdravotníckych pracovníkov a osoby prichádzajúce do styku s chorými v troch zónach, a síce Mbandaka, Iboko a Bikoro.



Ministerstvo zdravotníctva v KDR v nedeľu oznámilo, že je potvrdený ďalší prípad úmrtia na ebolu a celkový počet úmrtí na nákazlivú krvácavú horúčku tak stúpol na 12.



Ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení uviedlo, že nový prípad zaznamenali vo vidieckej oblasti Iboko v severozápadnej provincii Équateur. V danej oblasti pozastavili preventívne výučbu na viacerých školách, informovala v pondelok miestna rozhlasová stanica Radio Okapi.



Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent, úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.