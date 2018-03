V Sierra Leone si volia prezidenta, favoritmi sú dvaja kandidáti

Očakáva sa, že pôjde o tesný súboj medzi kandidátom vládnej strany Všeľudový kongres (APC) Samurom Kamarom (67) a Juliusom Maadaom Biom (53) z opozičnej Ľudovej strany Sierry Leone (SLPP).

Freetown 7. marca (TASR) - Voliči v západoafrickej krajine Sierra Leone si zo 16 kandidátov v stredu volia nového prezidenta, informovala agentúra AP.



Očakáva sa, že pôjde o tesný súboj medzi kandidátom vládnej strany Všeľudový kongres (APC) Samurom Kamarom (67) a Juliusom Maadaom Biom (53) z opozičnej Ľudovej strany Sierry Leone (SLPP).



Podľa analytikov sa pravdepodobne o novom prezidentovi rozhodne až neskôr v marcovom druhom kole, keďže je podľa nich nepravdepodobné, že by jeden z dvoch favoritov volieb získal potrebných 55 percent hlasov.



Súčasný prezident Ernest Bai Koroma zastával úrad dve volebné obdobia a ústava mu v ďalších voľbách nepovoľuje opätovne kandidovať.



Kamara, ktorého si Koroma zvolil ako svojho nástupcu, je do značnej miery považovaný za obľúbeného, aj keď niektorí pozorovatelia zastávali názor, že by nemal mať právo kandidovať, keďže Kamara má zároveň aj britské občianstvo.



Sierra Leone má 3,18 milióna oprávnených voličov, ktorí si v stredu zároveň volia aj 132 poslancov parlamentu.