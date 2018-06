V Skopje pokračovali protesty proti dohode s Gréckom

Podľa dohody sa Macedónsko po novom bude volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija), či skrátene Severné Macedónsko.

Skopje 20. júna (TASR) - Protesty proti dohode Gréckom o novom názve Macedónska pokračovali v utorok vo večerných hodinách pred budovou parlamentu v hlavnom meste Skopje. Demonštrácia prebehla pokojne a bez incidentov, píše spravodajský server Nova Makedonija.



Demonštranti odkázali, že v pokojných protestných zhromaždeniach pred parlamentom budú pokračovať každý deň až dovtedy, kým sa dohoda o novom názve krajiny nezruší.



Niektorí účastníci protestov vystúpili na improvizovanom pódiu, pričom dav skandoval výzvy na odstúpenie súčasnej vlády premiéra Zorana Zaeva a meno macedónskeho prezidenta Gjorgeho Ivanova, ktorý dohodu odmietol. Demonštranti pred parlamentom kričali "Meno si nedáme" či "Macedónsko Macedóncom".



Časť protestujúcich vyjadrila nesúhlas s nedeľňajším policajným zákrokom proti demonštrantom a označila ho za neprimeraný. Polícia vtedy proti demonštrujúcim zasiahla slzotvorným plynom, obuškami a oslepujúcimi granátmi. Zadržala tiež 25 odporcov dohody s Gréckom, ktorí sa pokúšali vniknúť do budovy parlamentu.



Konečnú dohodu v spore o budúcom oficiálnom názve Macedónska a dohodu o strategickom partnerstve podpísali v nedeľu na gréckej strane Prespanského jazera ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka. Macedónsky parlament o nej rozhodne v stredu. Zatiaľ čo ľavicou vedená vláda by nemala mať problémy so schválením zákona, konzervatívny prezident Ivanov sa vyjadril, že ho nepodpíše. Tým pádom by bolo nutné debatu a hlasovanie zopakovať a v prípade opätovného schválenia ho už Ivanov nebude môcť blokovať.



Podľa dohody sa Macedónsko po novom bude volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija), či skrátene Severné Macedónsko. Dohodu musia ratifikovať parlamenty oboch krajín.



Macedónsko by malo oficiálne zmeniť svoj názov až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.