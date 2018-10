V sobotu sa uskutočnia zhromaždenia na podporu misie lode Aquarius

Aquarius je posledným humanitárnym plavidlom operujúcim vo vodách Stredozemného mora, kde zachraňuje ilegálnych prisťahovalcov snažiacich sa na vratkých člnoch dopraviť do Európy.

Marseille 5. októbra (TASR) - Medzinárodné organizácie SOS Méditerranée a Lekári bez hraníc (MSF) sa obrátili na Francúzov a Európanov, aby nosením oranžovej farby vyjadrili podporu humanitárnej lodi Aquarius, ktorej hrozí, že po odobratí panamskej vlajky nebude môcť vyplávať z prístavu Marseille a zachraňovať migrantov z vratkých lodí plaviacich sa do Európy po Stredozemnom mori.



Petíciu pod názvom Zachráňme Aquarius a záchranu na mori podpísalo do stredy viac ako 150.000 ľudí, informoval v piatok spravodajský portál RTL.



Mimovládne organizácie sa petíciou obracajú na štáty Európy, aby podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby sa Aquarius čo najrýchlejšie vrátil späť na more. Navrhujú napríklad, aby niektorý z európskych štátov tejto lodi ponúkol, že môže plávať pod jeho vlajkou - namiesto panamskej, ktorú jej Panama chce odobrať.



Francúzske médiá pripomenuli, že svoju vlaku humanitárnej lodi odňal v minulosti už Gibraltár, a to za nerešpektovanie medzinárodných právnych procedúr, ktoré sa týkali záchrany migrantov na mori.



Podľa oboch mimovládnych humanitárnych organizácií je loď Aquarius momentálne v kritickej situácii.



Caroline Gasetová, členka správnej rady spoločnosti SOS Méditerranée, ktorá je spolu s MSF nájomcom plavidla, na tlačovej konferencii v Marseille uviedla, že je nutné, aby ľudia vo Francúzsku a Európe vyjadrili lodi Aquarius solidaritu.



Spresnila, že je možné urobiť to zapojením sa do "oranžovej vlny" - nosením oranžovej farby - farby bójí, záchranných viest i samotnej lode - alebo účasťou na zhromaždeniach na podporu misie lode Aquarius, ktoré sú naplánované v sobotu vo viac ako 30 mestách Francúzska, ale aj v Berlíne, Palerme a Bruseli.



Aquarius je posledným humanitárnym plavidlom operujúcim vo vodách Stredozemného mora, kde zachraňuje ilegálnych prisťahovalcov snažiacich sa na vratkých člnoch dopraviť do Európy. "Je (preto) nutné, aby sa vrátila k svojej misii," uviedla Gasetová.



Pri pokusoch dostať sa po mori do Európy sa za posledné štyri roky v Stredozemnom mori utopilo viac ako 15.000 ľudí, uviedli humanitárne organizácie. SOS Méditerranée však za dva roky svojej činnosti zachránila 29.523 ľudí, z ktorých 23 percent tvorili maloletí.