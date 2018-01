V Soči sa začal Kongres sýrskeho národného dialógu

Rusko, kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Asada, informovalo, že pozvalo na konferenciu 1600 delegátov, no doteraz sa objavili zástupcovia vlády a predstavitelia opozície, ktorých vláda toleruje.

Soči 30. januára (TASR) - Ruskom organizovaná mierová konferencia o Sýrii sa v utorok začala v čiernomorskom letovisku Soči. Informovala o tom agentúra DPA.



Sýrčania by sa mali spojiť a vytvoriť spoločnú víziu svojej budúcnosti na prekonanie krízy, ktorou prechádza ich krajina, uviedol ruský prezident Vladimir Putin v posolstve na začiatku Kongresu sýrskeho národného dialógu.



"Existujú podmienky na to, aby Sýria už obrátila túto tragickú stránku svojich dejín," uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý čítal Putinovo posolstvo. Podľa neho iba Sýrčania môžu určiť budúcnosť svojej krajiny.



Lavrov poďakoval Turecku, Iránu a Organizácii Spojených národov za podporu mierových rozhovorov a poznamenal, že účastníci reprezentujú rôzne etnické, spoločenské a politické skupiny.



Rusko, kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada, informovalo, že pozvalo na konferenciu 1600 delegátov, ale doteraz sa objavili iba zástupcovia vlády a predstavitelia opozície, ktorých vláda toleruje. Podľa agentúry AP hlavná sýrska opozičná skupina rozhovory bojkotuje.



Predstavitelia tureckého ministerstva zahraničných vecí uviedli, že delegácia sýrskej opozície, ktorá odletela do Soči z Ankary, sa rozhodla nezúčastniť sa na konferencii. Dôvodom boli "obrázky a logá" znázorňujúce "vlajku sýrskeho režimu", ktoré boli vystavené na ruskom letisku a v kongresovom centre. Túto skupinu bude zastupovať Turecko, uviedli tureckí predstavitelia pod podmienkou anonymity.



Agentúra Reuters počas víkendu napísala, že západné veľmoci a niektoré arabské štáty sa domnievajú, že rokovania v Soči sú pokusom vytvoriť separátny mierový proces, ktorý by oslabil úsilie OSN a zároveň položil základy riešeniu, ktoré by viac vyhovovalo sýrskemu prezidentovi Asadovi a jeho spojencom Rusku a Iránu.