V Sofii rokovali bulharský premiér a rakúsky kancelár

Odlišné postoje prezentovali obaja štátnici v otázke Turecka.

Sofia 15. marca (TASR) - Za úsilie o ochranu vonkajších hraníc Európskej únie sa vo štvrtok v Sofii poďakoval bulharskému premiérovi Bojkovi Borisovovi rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz. Súčasne ubezpečil hostiteľa, že alpská republika podporuje vstup Bulharska do Schengenu. Obe strany zastávajú identické názory aj v otázke európskej integrácie krajín západného Balkánu.



Západný Balkán patrí "historicky, geograficky a kultúrne do Európy", zdôraznil predseda bulharskej vlády a dodal, že každý z tamojších štátov by mal postupne uzatvoriť rokovania o jednotlivých kapitolách v rámci prístupových rokovaní. Podľa jeho slov je potrebné investovať predovšetkým do infraštruktúry, aby mladí ľudia zostali v regióne.



Nielen Bojko Borisov, ale aj Sebastian Kurz sa v dňoch 16.-17. marca zúčastnia v Sofii na summite krajín západného Balkánu.



Najvyšší vládni činitelia Bulharska a Rakúska sa zhodli pri rokovaniach aj v postojoch k otázkam bezpečnosti. Hosť z Viedne opakovane volal po zamedzení ilegálnej migrácie konštatujúc, že do západnej Európy sa ešte stále dostáva priveľa ilegálnych migrantov. Borisov vyjadril presvedčenie, že Rakúsko po prevzatí úradujúceho predsedníctva v Únii od Bulharska bude kontinuálne pokračovať v súčasnej línii, pretože ochrana vonkajších hraníc alebo reforma dublinskej dohody trvá dlhšie ako pol roka.



Kurz sa na spoločnej tlačovej konferencii s Borisovom vyslovil podľa tlačovej agentúry APA aj za intenzívnejšiu kooperáciu a pružnosť Únie v zásadných otázkach a, naopak, za väčšiu voľnosť národných štátov alebo regiónov pri rozhodovaní o menej významných otázkach. "Európa by mala občanom priniesť pridanú hodnotu, a to nemôže byť iba sloboda cestovania, absencia nevyhnutnosti výmeny peňazí pri cestách do zahraničia či poplatkov za roaming mobilným operátorom. Európa by mala byť veľká a citeľná", zdôraznil rakúsky kancelár.



Odlišné postoje prezentovali obaja štátnici iba v otázke Turecka. Kým rakúsky kancelár je proti vstupu krajiny polmesiaca do Európskej únie, bulharský premiér je naďalej za uplatnenie diplomatických prostriedkov s cieľom ďalšieho fungovania paktu EÚ-Turecko o utečencoch. Borisov apeloval na všetkých kolegov, aby využili všetky prostriedky na normalizáciu vzťahov s Ankarou.